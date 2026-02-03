Re: Полиции поручили жестко реагировать на провокации на тему...

Отправлено: - 00:40

Я много времени провожу в сетях и должен сказать о том, что не видел ни один провокационный ролик или пост на указанную тему, однако в комментах на другие темы проскальзывает какой-то негатив