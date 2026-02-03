НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Полиции поручили жестко реагировать на провокации на тему Конституции Казахстана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53430
Полиции поручили жестко реагировать на провокации на тему Конституции Казахстана
Отправлено: 03.02.26 - 00:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В социальных сетях и мессенджерах фиксируются провокационные публикации, не соответствующие действительности. МВД РК поручено обеспечить жесткое правовое реагирование и привлечение к ответственности за распространение ложных сведений в строгом соответствии с принципом «Закон и Порядок».
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7997
Re: Полиции поручили жестко реагировать на провокации на тему...
Отправлено: 03.02.26 - 00:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я много времени провожу в сетях и должен сказать о том, что не видел ни один провокационный ролик или пост на указанную тему, однако в комментах на другие темы проскальзывает какой-то негатив
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2097
Полиции поручили жестко реагировать на провокации на тему Конституции Казахстана
Отправлено: 03.02.26 - 07:59
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все равно, если честно. Решения уже приняты

[Исправлено: vofkakst, 03.02.2026 - 08:01]
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
487
Re: Полиции поручили жестко реагировать на провокации на тему...
Отправлено: 03.02.26 - 10:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я -свидетель! А что случилось???? Это еще Конституцию массово не обсуждали, а карательные меры уже приняли
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS