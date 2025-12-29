НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Хаг Ханука Самэах! Костанайцы отметили весёлый праздник Хануки
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53430
Хаг Ханука Самэах! Костанайцы отметили весёлый праздник Хануки
Отправлено: 29.12.25 - 16:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С древних времён в дни Хануки принято устраивать праздничные собрания и рассказывать о чудесах, которые Всевышний совершил для наших предков. Также готовят традиционные ханукальные блюда: картофельные оладьи - латкес, и пончики с начинкой - суфганийот.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1892
Re: Хаг Ханука Самэах! Костанайцы отметили весёлый праздник...
Отправлено: 29.12.25 - 16:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ханука заканчивается 31 декабря. Пурим евреи празднуют 8 марта. Совпадение-не думаю :lol: Иудеи владеют миром. И самыми большими деньгами.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2417
Re: Хаг Ханука Самэах! Костанайцы отметили весёлый праздник...
Отправлено: 02.02.26 - 18:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайцы отметили весёлый праздник Хануки

Источник:

Вопрос! Какие Костанайцы отметили этот праздник? И насколько он весёлый и для кого он весёлый? И вообще какое количество евреев у нас в Костанае?
Профайл
Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
48
Хаг Ханука Самэах! Костанайцы отметили весёлый праздник Хануки
Отправлено: 02.02.26 - 19:45
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полсотни, наверно, наберётся. Кто-то из редакции НГ, видать, еврей, поскольку публикуют о таком малочисленном мероприятии.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2417
Re: Хаг Ханука Самэах! Костанайцы отметили весёлый праздник...
Отправлено: 02.02.26 - 21:18
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дорожки от снега не чищенные...нету главного спонсора Александр Антонович Машкевич (23 февраля 1954 — 22 марта 2025) — казахстанский предприниматель и общественный деятель.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2784
Хаг Ханука Самэах! Костанайцы отметили весёлый праздник Хануки
Отправлено: 03.02.26 - 09:15
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вопрос! Какие Костанайцы отметили этот праздник?

И вас этот вопрос настолько интересует, что вы прокомментировали новость месячной давности?
Ну что же, отвечу - праздник отмечали члены еврейской диаспоры, которые откликнулись на приглашение синагоги.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И насколько он весёлый и для кого он весёлый?

Приходите в синагогу, спросите или посмотрите. Не думаю, что от вас будут скрывать информацию.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И вообще какое количество евреев у нас в Костанае?

Ну а это вопрос - уже к департаменту статистики. Тоже можете спросить. И вам тоже ответят.

Цитата:
ТТ:
Кто-то из редакции НГ, видать, еврей, поскольку публикуют о таком малочисленном мероприятии.

Ну конечно. Ведь редакция пишет только исходя из национальности журналистов.

Что касается этого конкретного сообщения - оно опубликовано в рубрике Народные новости. Текст и фото предоставлены раввином. Что и указано в сообщении.
Ну и о малочисленности. Мы пишем о событиях, которые происходят в самых разных диаспорах. Потому что считаем это интересным и важным для читателей. Так было все 23 года работы редакции.
Если в вашей диаспоре происходит что-то интересное, приглашайте. Либо приедем к вам, либо опубликуем ваше сообщение о событии.
Профайл Посетить вебсайт
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2784
Хаг Ханука Самэах! Костанайцы отметили весёлый праздник Хануки
Отправлено: 03.02.26 - 09:19
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Ханука заканчивается 31 декабря. Пурим евреи празднуют 8 марта

Насколько я помню из истории, у еврейских праздников сроки - плавающие.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS