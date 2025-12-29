Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вопрос! Какие Костанайцы отметили этот праздник?
И вас этот вопрос настолько интересует, что вы прокомментировали новость месячной давности?
Ну что же, отвечу - праздник отмечали члены еврейской диаспоры, которые откликнулись на приглашение синагоги.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И насколько он весёлый и для кого он весёлый?
Приходите в синагогу, спросите или посмотрите. Не думаю, что от вас будут скрывать информацию.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И вообще какое количество евреев у нас в Костанае?
Ну а это вопрос - уже к департаменту статистики. Тоже можете спросить. И вам тоже ответят.
Цитата:
ТТ:
Кто-то из редакции НГ, видать, еврей, поскольку публикуют о таком малочисленном мероприятии.
Ну конечно. Ведь редакция пишет только исходя из национальности журналистов.
Что касается этого конкретного сообщения - оно опубликовано в рубрике Народные новости. Текст и фото предоставлены раввином. Что и указано в сообщении.
Ну и о малочисленности. Мы пишем о событиях, которые происходят в самых разных диаспорах. Потому что считаем это интересным и важным для читателей. Так было все 23 года работы редакции.
Если в вашей диаспоре происходит что-то интересное, приглашайте. Либо приедем к вам, либо опубликуем ваше сообщение о событии.