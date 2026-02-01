НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Николай ВОРОНИН: Разные берега
 
 
N
§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Разные берега
Отправлено: 01.02.26 - 10:07
Кому не случается сказать или сделать глупость? Беда, когда ее высказывают обдуманно. Понятно, что эти данные исходят от нашей власти, верить которой простой люд Казахстана перестал. Теперь они обманывают весь мир.
§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: Разные берега
Отправлено: 01.02.26 - 10:07
#1
Цитата:///В нашей стране на левом берегу живет простой народ, а на правом обосновались бизнес и власт///

Автор что то перепутал: - в Астане на левом берегу обосновалсь Бизнес и власть, а на правом берегу- простой бизнес и народ.
§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Разные берега
Отправлено: 01.02.26 - 18:45
#2
Цитата:
Ведь бизнес все больше наглеет. Предприниматели протестуют против расширения перечня социально значимых товаров. В обоснование своего протеста приводят расчет, по которому при наценке всего в 15% на бутылку растительного масла по закупочной цене в 800 тенге чистая прибыль магазина составляет всего 30-40 тенге (

Источник:

Почему бы государству ,вместо того что бы пытаться за чужой счёт быть хорошим,не открыть сеть своих социальных магазинов с минимальной наценкой на продукты 10-15%,а сволочи и хапуги владельцы обчных магазинов пусть обливаются горькими слезами и от безисходности от такой конкуренции начали бы снижать цены?
§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Разные берега
Отправлено: 01.02.26 - 18:51
#3
Цитата:
прибыль магазина составляет всего 30-40 тенге (Atameken Business. 14.01.2026 г.). Так и хочется спросить у этих предпринимателей: а сколько стоит ваша совесть?

Источник:

Странно получается,то есть если предприниматель пытается заработать,что бы выдать зп,заплатить налоги,и.т.д то он бессовестный,а вот если он будет работать бесплатно что бы тов.Воронину было хорошо то тут всё норм.
Так и хочеться спросить у тов.Воронина ,а где же ваша совесть?
§ Vit
Николай ВОРОНИН: Разные берега
Отправлено: 01.02.26 - 19:19
#4
Местные магазинчики это тема. Наш местный мне директор, привет, салам, Виталя рад тебя видеть. Наши продавцы соскочили с по вам. Салам, салам. Мне одна продавщица чуть ли не в слезах. Докопалась одна, почему я казашка а говорю на русском. Виталя как вы считаите? Нах этих посылай говорю. Если че меня зови. На телефон. Поговорим. С этими
§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: Разные берега
Отправлено: 01.02.26 - 21:53
#5
Цитата:
Vit:
Мне одна продавщица чуть ли не в слезах. Докопалась одна, почему я казашка а говорю на русском.

Врёт она, Марик же сказал - притеснений нет.

Цитата:
Добринцофф:
открыть сеть своих социальных магазинов с минимальной наценкой на продукты 10-15%

Отличная идея. Но государство знает, что это невозможно,поэтому открывать ничего не будут. Это вам не налоги собирать или конституции переписывать. Тут работать придется.
§ Михаил
Re: Николай ВОРОНИН: Разные берега
Отправлено: 02.02.26 - 10:04
#6
А вносить продукцию в список социально значимой и заставлять торговать с наценкой 10%- это реальные цифры? Посмотрите на реальную инфляцию... а теперь ответьте на что жить производителям, при условии бешеного подъема цен, несвоевременного получения, а то и отказа в субсидиях, ограничения в наценках на товар, при условии того что, есть товар из России, который если не качественнее, но дешевле? Меня вообще удивляет, что пока эти производственные мощности еще дышат: молочники, яичники, кондитеры, мукомолы, производители мяса птицы
§ ZanoZOV
Николай ВОРОНИН: Разные берега
Отправлено: 02.02.26 - 10:18
#7
Или вот на исследование недр Казахстана власти направят 240 млрд тенге. Я лично считаю что до 1991 года в нашей стране обследовали всё так что ещё 500 лет не нужно будет этого делать! Это просто повод добраться до бюджетных денег! При СССР геологи бурили везде где только можно было, и что нет никаких документов и отчетов из лабараторий об их работе? Чушь полная....

[Исправлено: ZanoZOV, 02.02.2026 - 11:19]
§ ACROS
Николай ВОРОНИН: Разные берега
Отправлено: 02.02.26 - 13:00
#8
Цитата:
Михаил:
А вносить продукцию в список социально значимой и заставлять торговать с наценкой 10%- это реальные цифры?


Вполне реальные цифры: - Добринцов не договаривает: - социально-значимую продукцию гос.оганы ПРОДАЮТ магазинам по СНИЖЕННЫМ, на 15-20 %, ценам, вопрос в другом: - НИКТО не хочет заморачиваться с этим ГЕМОРРОЕМ- возни МНОГО, а выхлоп минимальный, даже и не стоит того бензина и времени что потратишь на его доставку( транспорт и прочие издержки за СВОЙ счёт).
Торгуют( в своё время и моя супруга торговала у себя в магазине) что бы НЕ ПОРТИТЬ отношения с властью- вот и все дела.
В своё время я то же предлагал, как и Добринцов, что бы райакимат САМ организовал продажу этих самых социальных продуктов:-ни в какую не хотят - легче ПИЗД....ТЬ языком о якобы ПСЕВДОЗАБОТЕ уязвлённых слов населения, чем нагнуться и РЕАЛЬНО работать.
§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Разные берега
Отправлено: 02.02.26 - 19:54
#9
Цитата:
ACROS:
Вполне реальные цифры: - Добринцов не договаривает: - социально-значимую продукцию гос.оганы ПРОДАЮТ магазинам по СНИЖЕННЫМ, на 15-20 %, ценам

Ну и что с того?Что это меняет?
Да некоторые продукты отпускают по ценам ниже рынка 15-20 % но есть и фиксированная цена дороже которой нельзя продавать и маржа магазина при этом всего 3-5%,при этом я сам должен съездить на склад,сам загрузить привезти выгрузить и продвать.

[Исправлено: Добринцофф, 02.02.2026 - 20:56]
