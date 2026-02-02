НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Вы уступаете право..." - Обвиняемый в мошенничестве застройщик предложил потерпевшим схему возмещения убытков в суде Костаная
 
 
"Вы уступаете право..." - Обвиняемый в мошенничестве застройщик предложил потерпевшим схему возмещения убытков в суде Костаная
02.02.26 - 17:49
Директора строительной компании ТОО «Болашак» Уалихан НЫСАНОВА обвиняют в том, что он продал квартиры в так и не достроенном доме. Теперь он предлагает такой способ возмещения ущерба: трейдерская компания из Алматы перечисляет потерпевшим деньги, а те передают фирме право требования с Нысанова этих долгов.
Re: "Вы уступаете право..." - Обвиняемый в...
02.02.26 - 17:49
Цитата:
- Мы хотели купить квартиру для родителей, чтобы перевезти их из Оренбургской области, - рассказывала на первом заседании потерпевшая Сауле МУРЗАХМЕТОВА.

Источник:


Видимо родители устали жить в России... пенсию всё добавляют и добавляют.. сил нет уже чемоданы с деньгами таскать..
