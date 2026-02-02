Отправлено: - 16:56

Короче, если мы - филиал США, то да, операция с этими 7 трлн тенге незаконна. А если мы - суверенное государство со своим национальным законодательством, то операция вполне законная, хотя и - повторяю - крайне возмутительная.

Цитата:1. Так США и ЕС своими санкциями не запрещают компаниям из других стран работать с подсанкционными компаниями, только своим. А третьим странам/компаниям дают возможность определиться с кем они: ZTE, Huawei китайские в своё время не поняли намёков и продолжали поставлять Ирану оборудование. После санкций уже на них бизнес просел, запросили поддержки государства. Вопрос-то простой был: если вы поставляете оборудование Ирану, то прекращаете продавать оборудование, телефоны и прочее на рынке США. Определитесь какой рынок для вас важнее. Вполне честно.2. Причём тут "национальное законодательство"? Вопрос должен стоять про "национальную" инфраструктуру, платёжные системы и пр. - то, что реально делает государство суверенным. И т.к. мы широко используем SWIFT, Visa, MC даже внутри страны (!), то наверное и надо какие-то условия соблюдать? Вполне логично.