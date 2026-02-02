НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Если мы филиал США, то операция незаконная» - Экономист о выводе 7 трлн тенге через РК
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53429
«Если мы филиал США, то операция незаконная» - Экономист о выводе 7 трлн тенге через РК
Отправлено: 02.02.26 - 16:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отсутствие официальных пояснений «НГ» спросила мнения независимых экспертов по ситуации с $13 млрд, выведенными некой страной через неназванный казахстанский банк в другую страну. Своей оценкой поделился экономист Петр СВОИК.
Читать новость

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1538
Re: «Если мы филиал США, то операция незаконная» - Экономист о...
Отправлено: 02.02.26 - 16:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Короче, если мы - филиал США, то да, операция с этими 7 трлн тенге незаконна. А если мы - суверенное государство со своим национальным законодательством, то операция вполне законная, хотя и - повторяю - крайне возмутительная.


1. Так США и ЕС своими санкциями не запрещают компаниям из других стран работать с подсанкционными компаниями, только своим. А третьим странам/компаниям дают возможность определиться с кем они: ZTE, Huawei китайские в своё время не поняли намёков и продолжали поставлять Ирану оборудование. После санкций уже на них бизнес просел, запросили поддержки государства. Вопрос-то простой был: если вы поставляете оборудование Ирану, то прекращаете продавать оборудование, телефоны и прочее на рынке США. Определитесь какой рынок для вас важнее. Вполне честно.
2. Причём тут "национальное законодательство"? Вопрос должен стоять про "национальную" инфраструктуру, платёжные системы и пр. - то, что реально делает государство суверенным. И т.к. мы широко используем SWIFT, Visa, MC даже внутри страны (!), то наверное и надо какие-то условия соблюдать? Вполне логично.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS