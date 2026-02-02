НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Пострадали два человека - Взрыв газбаллона в Аркалыке прокомментировали в ДЧС Костанайской области
 
 
Пострадали два человека - Взрыв газбаллона в Аркалыке прокомментировали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 02.02.26 - 13:27
Отправлено: 02.02.26 - 13:27
- Ночью 29 января на пульт 101 поступило сообщение о том, что в п. Северный в Аркалыке, в частном четырёхквартирном жилом доме произошёл хлопок газо-воздушной смеси без последующего возгорания, - сообщили в ведомстве.
сайлау курманов
Re: Пострадали два человека - Взрыв газбаллона в Аркалыке...
Отправлено: 02.02.26 - 13:27
Отправлено: 02.02.26 - 13:27
Можно было бы давно провести магистральный газ во все уголки страны, логистику наладить,создать людям комфортные условия жития,но наше руководство заняты всем что угодно только не для людей
ПолиграфЪ Боярышников
Re: Пострадали два человека - Взрыв газбаллона в Аркалыке...
Отправлено: 02.02.26 - 13:40
Отправлено: 02.02.26 - 13:40
Цитата:
сайлау курманов:
Можно было бы давно провести магистральный газ во все уголки страны,

И что? Взрывов стало бы меньше? Безалаберным людям хоть кол на голове теши. Бесполезно убеждать кого либо из наших людей, они всё равно сделают по своему..
Re: Пострадали два человека - Взрыв газбаллона в Аркалыке...
Отправлено: 02.02.26 - 13:56
Отправлено: 02.02.26 - 13:56
Цитата:///регулярной проверки его технического состояния,///

Цитата:///сообщить в аварийные службы.///


Хорошо, я живу в деревне в 300 км. от города: - я почувствовал запах газа, самосточтельно отрегулировать редуктор и клапан газбаллона не получилось и сообщил об этом в аварийные службы: - КТО и КОГДА приедет и ОТРЕГУЛИРУЕТ мне запорные арматуры - да, НИКТО и НИКОГДА не приедет и НИКТО не будет РЕГУЛИРОВАТЬ

Кто его

Цитата:
сайлау курманов:
,но наше руководство заняты всем что угодно только не для людей


Как что угодно: - новая Конституция, новый Курултай, незаконный санкционный перегон через казахские банки почти СЕМЬ триллионов тенге, новый Налоговый Кодекс, предстоящий новый референдум, новые выборы в новый Курултай - в общем жизнь кипит.
Re: Пострадали два человека - Взрыв газбаллона в Аркалыке...
Отправлено: 02.02.26 - 16:15
Отправлено: 02.02.26 - 16:15
Ну и что мне, простому человеку все эти перенаименования дают в конечном счёте? Да ничего, во всяком случае хорошего точно. И на референдум даже не собираюсь идти, все равно посчитают так, как надо, с результатом 85,5% За.
