Ограничить свободу слова и свободу мирных собраний в новой...
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53429
Ограничить свободу слова и свободу мирных собраний в новой...
Отправлено: 31.01.26 - 17:50
Ограничить свободу слова и свободу мирных собраний в новой Конституции Казахстана предложили на втором заседании Конституционного совета. Вы бы поддержали такие правки в основной закон?
Результаты опроса

A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8750
Re: Ограничить свободу слова и свободу мирных собраний в новой...
Отправлено: 31.01.26 - 17:50
#1
Проголосовал за ВТОРОЙ пункт: - не поддерживаю свободу слова и свободу митингов, но где написано что такое свобода слова и как её оценивать и до каких пределов, и что такое свобода митингов - где про это ЧЁТКО и ДЕТАЛЬНО написан??
Нигде про это НЕТ. - где водораздел???
Всё спущено на трактовку генерала от МВД - что естественно будет толковать в свою пользу.
Тот самый
Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1538
Re: Ограничить свободу слова и свободу мирных собраний в новой...
Отправлено: 02.02.26 - 16:14
#2
Удивительно, конечно: 12% за добровольное ограничение их свобод :lol: Ну, это в НГ, а в "Ленинском пути" может и 30-40% наберётся.
