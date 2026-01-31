Re: Ограничить свободу слова и свободу мирных собраний в новой...

Отправлено: - 17:50

Проголосовал за ВТОРОЙ пункт: - не поддерживаю свободу слова и свободу митингов, но где написано что такое свобода слова и как её оценивать и до каких пределов, и что такое свобода митингов - где про это ЧЁТКО и ДЕТАЛЬНО написан??

Нигде про это НЕТ. - где водораздел???

Всё спущено на трактовку генерала от МВД - что естественно будет толковать в свою пользу.