Отправлено: - 14:32

у меня тоже эта формулировка о наличии малолетних детей коробит. Понимаю, что есть такая позиция в юриспруденции. Но не признаю ее. Они на постоянной основе безобразничают, водку в свое удовольствие жрут, приносят неудобства другим людям. А зачастую и большие беды для них совершают и при этом наличие малолетних детей их не тормозит. Они про них не думают, а что с ними потом будет? Зато на суде вспоминают-ой у меня же есть дети, надо ими прикрыться по максимуму. Ну и адвокаты тоже этот пункт учитывают постоянно. А о морали у адвокатов даже и не спрашивай.