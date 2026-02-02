НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Три угона и разбойное нападение – Немаленькие сроки назначил суд двум жителям Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53429
Три угона и разбойное нападение – Немаленькие сроки назначил суд двум жителям Костанайской области
Отправлено: 02.02.26 - 13:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор за угон автомобилей и разбой, совершенный в группе лиц по предварительному сговору, огласили в суде района Беимбета Майлина. За 4 дня подсудимые Г. и К. угнали три автомобиля, причем один из них - напав на таксиста, у которого заодно отобрали iPhone.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2416
Re: Три угона и разбойное нападение – Немаленькие сроки назначил...
Отправлено: 02.02.26 - 13:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
смягчающих уголовную ответственность и наказание, у подсудимого Г. – наличие малолетнего ребенка,

Источник:

а причём тут наличие ребёнка? тогда и учитывайте у всех потерпевших наличие малолетних детей..
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
941
Re: Три угона и разбойное нападение – Немаленькие сроки назначил...
Отправлено: 02.02.26 - 14:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня тоже эта формулировка о наличии малолетних детей коробит. Понимаю, что есть такая позиция в юриспруденции. Но не признаю ее. Они на постоянной основе безобразничают, водку в свое удовольствие жрут, приносят неудобства другим людям. А зачастую и большие беды для них совершают и при этом наличие малолетних детей их не тормозит. Они про них не думают, а что с ними потом будет? Зато на суде вспоминают-ой у меня же есть дети, надо ими прикрыться по максимуму. Ну и адвокаты тоже этот пункт учитывают постоянно. А о морали у адвокатов даже и не спрашивай.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS