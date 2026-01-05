Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Отправлено: 05.01.26 - 13:38
Я ответил на ваш вопрос?
а как мне называть людей, которые меня или ещё кого - обманным путём хотели лишить денег или другого имущества
Отправлено: 05.01.26 - 14:00
На мошенника на сегодняшний день подали больше 10 человек. Сегодня ещё один добавится. Следователь ждёт на недели ещё около 5 человек. Многие боятся идти. Некоторых шуганули
Следователь сказал что тут уголовка однозначно. Поэтому на днях думаю все таки выстовить и имя и фамилию. Может ещё кто из жертв подтянется.
Отправлено: 05.01.26 - 14:02
Если зарегистрировано уголовное дело в отношении конкретного человека, то это уже факт. Но писать об этом можно только в такой формулировке, как в моем первом предложении. Называть преступником до решения суда - нельзя.
И да - ответственность за достоверность сообщения будет нести автор комментария.
Поэтому на днях думаю все таки выстовить и имя и фамилию. Может ещё кто из жертв подтянется.
Если зарегистрировано уголовное дело в отношении конкретного человека, то это уже факт. Но писать об этом можно только в такой формулировке, как в моем первом предложении. Называть преступником до решения суда - нельзя.
И да - ответственность за достоверность сообщения будет нести автор комментария.
Отправлено: 31.01.26 - 11:46
Тимур Гафуров:Щас немного. Просто на работе много возни. Плюс, инфа с каждым днем поступает от мошеницы. . Очень прошу вас не удалять. Новую ветку которую я скоро открою. Много потерпевших.
Отправлено: 31.01.26 - 11:47
И кстати жертвы готовы выдать интервью. Но очень боятся. Некоторых шуганули.
Ну не которые готовы. Я уговорил. Ненадо боятся.
И кстати жертвы готовы выдать интервью. Но очень боятся. Некоторых шуганули.
Отправлено: 31.01.26 - 13:04
Давай, Вит, жги
Новую ветку которую я скоро открою. Много потерпевших.
Давай, Вит, жги
Отправлено: 31.01.26 - 13:06
Можно:- но, иносказательным языком, языком Эзопа- для этих случаев он и придуман.
Например, если преступника или мошенника зовут Иван Мыркымбаев, вы можете в своём рассказе все его преступления перечислять ДОСЛОВНО, и его имя тоже называть, но уже как Мыркымбай Ивановым.
В этом случае вас НИКТО и НИКОГДА не привлечёт за распространение ложной и недостоверной инормацмии.
Учитесь у китайцев: - вместо АДИДАС - АБИДАС.
как мне называть людей, которые меня или ещё кого - обманным путём хотели лишить денег или другого имущества.
можно рассказывать о методах преступников. Н
Можно:- но, иносказательным языком, языком Эзопа- для этих случаев он и придуман.
Например, если преступника или мошенника зовут Иван Мыркымбаев, вы можете в своём рассказе все его преступления перечислять ДОСЛОВНО, и его имя тоже называть, но уже как Мыркымбай Ивановым.
В этом случае вас НИКТО и НИКОГДА не привлечёт за распространение ложной и недостоверной инормацмии.
Учитесь у китайцев: - вместо АДИДАС - АБИДАС.
Отправлено: 01.02.26 - 08:41
Без имени и фамилии всё станет без смысленым.
Тимур предупредил о ответственности.
Я поэтому внимательно отнесусь.
И оставлю пару козырей себе для безопасности своего тела и души.
Сумма денег огромная вы даже не представляете, можно купить весь ваш бизнес.
И замешаны большие имена бизнесменов города. Но я их неозвучу. Озвучу только имя инструмента который ходит по городу и работает с людьми.
Без имени и фамилии всё станет без смысленым.
Тимур предупредил о ответственности.
Я поэтому внимательно отнесусь.
И оставлю пару козырей себе для безопасности своего тела и души.
Сумма денег огромная вы даже не представляете, можно купить весь ваш бизнес.
И замешаны большие имена бизнесменов города. Но я их неозвучу. Озвучу только имя инструмента который ходит по городу и работает с людьми.
Отправлено: 02.02.26 - 10:18
Если готовы, пусть обратятся в редакцию. Номер ватсап - на сайте.
И кстати жертвы готовы выдать интервью.
Если готовы, пусть обратятся в редакцию. Номер ватсап - на сайте.
Отправлено: 02.02.26 - 12:11
О чем речь, кого обсуждаем? Случаем не братьев а-биных, которые в одно время кинули сотни работяг со лживым трудоустройством. Бедолаги отработав вахту и не солоно хлебавших вернулись автостопом, следак видимо получил на лапу,от всех отмахивался как от назойливой мухи и отправлял самим судиться гпо
