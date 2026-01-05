НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 752 из 752«1...750751752
Ответить Новый топик
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2782
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.01.26 - 13:38
#7511
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
а как мне называть людей, которые меня или ещё кого - обманным путём хотели лишить денег или другого имущества

Я ответил на ваш вопрос?
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17407
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.01.26 - 14:00
#7512
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На мошенника на сегодняшний день подали больше 10 человек. Сегодня ещё один добавится. Следователь ждёт на недели ещё около 5 человек. Многие боятся идти. Некоторых шуганули
Следователь сказал что тут уголовка однозначно. Поэтому на днях думаю все таки выстовить и имя и фамилию. Может ещё кто из жертв подтянется.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2782
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.01.26 - 14:02
#7513
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Поэтому на днях думаю все таки выстовить и имя и фамилию. Может ещё кто из жертв подтянется.

Если зарегистрировано уголовное дело в отношении конкретного человека, то это уже факт. Но писать об этом можно только в такой формулировке, как в моем первом предложении. Называть преступником до решения суда - нельзя.
И да - ответственность за достоверность сообщения будет нести автор комментария.
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17407
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.26 - 11:46
#7514
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Щас немного. Просто на работе много возни. Плюс, инфа с каждым днем поступает от мошеницы. . Очень прошу вас не удалять. Новую ветку которую я скоро открою. Много потерпевших.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17407
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.26 - 11:47
#7515
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

И кстати жертвы готовы выдать интервью. Но очень боятся. Некоторых шуганули.
Ну не которые готовы. Я уговорил. Ненадо боятся.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29504
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.26 - 13:04
#7516
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Новую ветку которую я скоро открою. Много потерпевших.

Давай, Вит, жги :-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8750
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.26 - 13:06
#7517
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
как мне называть людей, которые меня или ещё кого - обманным путём хотели лишить денег или другого имущества.

Цитата:
Тимур Гафуров:
можно рассказывать о методах преступников. Н


Можно:- но, иносказательным языком, языком Эзопа- для этих случаев он и придуман.
Например, если преступника или мошенника зовут Иван Мыркымбаев, вы можете в своём рассказе все его преступления перечислять ДОСЛОВНО, и его имя тоже называть, но уже как Мыркымбай Ивановым.
В этом случае вас НИКТО и НИКОГДА не привлечёт за распространение ложной и недостоверной инормацмии.
Учитесь у китайцев: - вместо АДИДАС - АБИДАС.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17407
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.26 - 08:41
#7518
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Без имени и фамилии всё станет без смысленым.
Тимур предупредил о ответственности.

Я поэтому внимательно отнесусь.
И оставлю пару козырей себе для безопасности своего тела и души.
Сумма денег огромная вы даже не представляете, можно купить весь ваш бизнес.
И замешаны большие имена бизнесменов города. Но я их неозвучу. Озвучу только имя инструмента который ходит по городу и работает с людьми.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2782
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.26 - 10:18
#7519
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
И кстати жертвы готовы выдать интервью.

Если готовы, пусть обратятся в редакцию. Номер ватсап - на сайте.
Профайл Посетить вебсайт
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7996
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.02.26 - 12:11
#7520
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем речь, кого обсуждаем? Случаем не братьев а-биных, которые в одно время кинули сотни работяг со лживым трудоустройством. Бедолаги отработав вахту и не солоно хлебавших вернулись автостопом, следак видимо получил на лапу,от всех отмахивался как от назойливой мухи и отправлял самим судиться гпо
Профайл Посетить вебсайт
Страница 752 из 752«1...750751752
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS