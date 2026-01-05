Отправлено: - 14:02

Vit:

Поэтому на днях думаю все таки выстовить и имя и фамилию. Может ещё кто из жертв подтянется.

Цитата:Если зарегистрировано уголовное дело в отношении конкретного человека, то это уже факт. Но писать об этом можно только в такой формулировке, как в моем первом предложении. Называть преступником до решения суда - нельзя.И да - ответственность за достоверность сообщения будет нести автор комментария.