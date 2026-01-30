Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...

Отправлено: - 23:55

Само гос-во за годы независимости, стало зависимым, помогая тем, кто не работает и не хочет работать, ссылаясь, что они не работники, и не строители, а просители и ничего поделать с этим не могут, и поэтому власть должна помогать бюджетными деньгами и квартирами!Возникает вопрос к гос-ву, а когда оно начнет давать всем желающим гражданам, наравне с многодетными, чтобы не вызывать у населения зависть, благоустроенные дома или деньги в размере 60-100 миллионов за дом, чтобы можно было где создавать будущее страны? Из статьи видно, что гос-во не может и не желает контролировать ничего и никого, а только раздает многодетным бюджетные деньги! Почему эта семья не просит, чтобы ей в Астане дали квартиру новую! Там пожалуются Президенту, что их детям негде жить из-за сырости в доме, потому что власти Костанайской области им дали новую, но не благоустроенную квартиру без бани, сарая, скота, без забора, без асфальта во дворе, без котельни, без дров, угля, без строителей, без управдома, без слесаря, без работника по хозяйству, а власть ничего не делает, не ремонтирует в прямом смысле! Вот так на наших глазах формируется образ иждивенца, а не строители независимой страны! Пора уже применять лозунг "Кто ничего не делает в независимой стране ради благополучия своих или чужих детей, тот не получает блага от общества". Из этой статьи видно, что в этой импортозависимой стране иждивенцы будут жить лучше чем семьи с 1-2-мя детьми, поскольку они производят лишь себе подобных, чтобы получать блага! Хорошо что еще только 20 миллионов, а не 100!