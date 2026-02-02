Re: Что изменится в жизни казахстанцев с февраля 2026 года

Отправлено: - 10:12

"с 1 февраля 2026 года многоквартирные жилые дома высотой более 28 метров перед приёмкой и вводом в эксплуатацию должны получить заключение о том, что они соответствуют требованиям пожарной безопасности." Это так я понимаю что дома метром ниже можно строить не учитывая вышеперечисленное? Кто даст ответ желательно со ссылкой на законодательный акт на мой вопрос.