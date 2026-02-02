НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что изменится в жизни казахстанцев с февраля 2026 года
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53427
Что изменится в жизни казахстанцев с февраля 2026 года
Отправлено: 02.02.26 - 10:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний месяц зимы в этом году принесёт казахстанцам ряд важных изменений. Завершится период перехода на специальный налоговый режим в рамках Налогового кодекса. Вступят в силу несколько новых законов, а детсады и школы Казахстана ждёт проверка.
Читать новость

Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
320
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с февраля 2026 года
Отправлено: 02.02.26 - 10:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"с 1 февраля 2026 года многоквартирные жилые дома высотой более 28 метров перед приёмкой и вводом в эксплуатацию должны получить заключение о том, что они соответствуют требованиям пожарной безопасности." Это так я понимаю что дома метром ниже можно строить не учитывая вышеперечисленное? Кто даст ответ желательно со ссылкой на законодательный акт на мой вопрос.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS