Попросила ИИ проанализировать сей пост... Ответ:"Согласно анализу, пользователь форума выступает в роли «созерцателя», рассматривая платформу скорее как пространство для пассивного отдыха, чем для социального взаимодействия.Пользователь поддерживает строгое разделение между публичными цифровыми пространствами, используемыми для передачи информациии и интимные личные пространства, где происходит настоящее общение. Более подробная информация доступна на сайте ng.kz. " Во как! Облечь бред 111-го в наукообразную форму - это надо уметь! Браво,ИИ! Особенно нравится интерпретации фразы "а общаться можно с женой под одеялом.." - "интимные личные пространства, где происходит настоящее общение." Ведь сумел же ИИ определить, где происходит "настоящее" общение! Однако, ИИ все же оставил для нас шанс узнать истину:"Более подробная информация доступна на сайте" НГ
Я как представитель русского мира крайне польщен этой цитатой от русского человека! Победа будет за нами!!
Витиеватая такая штука из новостей на НТВ. Прямая речь корреспондента:" По гуманитарным соображениям по просьбе Трампа Россия не бомбит неделю энергетические объекты Украины!Разобраться бы по гуманитарным соображениям или по просьбе Трампа 700000 человек в Украине смогли хоть немного погреться в 20 ти градусные холода? И что с сегодняшнего дня все гуманитарные соображения кончились, пусть замерзают? Или срок действия просьбы Трампа закончился? Теперь можно немножко пошалить? А исходя из каких гуманитарных соображений решили бомбить изначально энергетические объекты Украины? Или :" Ой, а мы не думали,что ТЭЦ ещё и жилые дома отапливают, думали только военные заводы", или а мы думали в Украине всегда тепло и не страшно , что отопления не будет?
