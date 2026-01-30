НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 678 из 678«1...676677678
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29500
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.26 - 05:39
#10156
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Попросила ИИ проанализировать сей пост...

Надо анализировать не единичный пост, а выборку по годам. Вот где диагноз за диагнозом :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8485
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.26 - 10:40
#10157
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
эмпат

Сыпасибо! Жаль только, что я лишь смутно догадываюсь, кто такой эмпат! Знаю только, что не ругательство!
Профайл
Ben
§ Ben
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
48
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.26 - 07:35
#10158
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Форум ИИ-субъектов: - там нет 111.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.26 - 19:27
#10159
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Цитата:
Попросила ИИ проанализировать сей пост... Ответ:"Согласно анализу, пользователь форума выступает в роли «созерцателя», рассматривая платформу скорее как пространство для пассивного отдыха, чем для социального взаимодействия.Пользователь поддерживает строгое разделение между публичными цифровыми пространствами, используемыми для передачи информациии и интимные личные пространства, где происходит настоящее общение. Более подробная информация доступна на сайте ng.kz. " :lol: :lol: :lol: Во как! Облечь бред 111-го в наукообразную форму - это надо уметь! Браво,ИИ! Особенно нравится интерпретации фразы "а общаться можно с женой под одеялом.." - "интимные личные пространства, где происходит настоящее общение." Ведь сумел же ИИ определить, где происходит "настоящее" общение! :lol: ;-) Однако, ИИ все же оставил для нас шанс узнать истину:"Более подробная информация доступна на сайте" НГ

Я как представитель русского мира крайне польщен этой цитатой от русского человека!
Победа будет за нами!!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29500
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.26 - 21:04
#10160
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я как представитель русского мира

Цитата:
111:
Победа будет за нами!!

Главное вовремя примазаться к победителям :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.26 - 02:23
#10161
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Главное вовремя примазаться к победителям :lol:

Если ты не заметил, я был всегда победителем и им и остаюсь..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12309
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.26 - 13:23
#10162
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
я был всегда победителем

----Кого победил то ? :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12309
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.26 - 13:26
#10163
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я как представитель русского мира

---И кто дал такие полномочия ?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17407
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.26 - 14:48
#10164
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога: И кто дал такие полномочия ?
Да я ему дал право. Кто я? Хохол я. Дед мой бандера. Мама моя любимая русская. Я даю полномочия Марику. Пусть говорит. Говорит. А я плачу плачу за то что происходит на моей малой родине.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8485
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.26 - 18:23
#10165
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витиеватая такая штука из новостей на НТВ. Прямая речь корреспондента:" По гуманитарным соображениям по просьбе Трампа Россия не бомбит неделю энергетические объекты Украины!Разобраться бы по гуманитарным соображениям или по просьбе Трампа 700000 человек в Украине смогли хоть немного погреться в 20 ти градусные холода? И что с сегодняшнего дня все гуманитарные соображения кончились, пусть замерзают? Или срок действия просьбы Трампа закончился? Теперь можно немножко пошалить? А исходя из каких гуманитарных соображений решили бомбить изначально энергетические объекты Украины? Или :" Ой, а мы не думали,что ТЭЦ ещё и жилые дома отапливают, думали только военные заводы", или а мы думали в Украине всегда тепло и не страшно , что отопления не будет?
Профайл
Страница 678 из 678«1...676677678
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS