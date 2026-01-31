Отправлено: - 15:39

111:

И вот наконец мне благодарность, знайте, мы русские тут не чужие и если надо, докажем это делом, как я и Рыбакина..

Цитата:......белые придут грабят красные придут грабят куда бедному крестьянину податься,я думал ты за нас а оказывается ты зратник...