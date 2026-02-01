НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Чай с малиновым вареньем - это мало! Как уберечь лор-органы от заболеваний в самое холодное время года и избежать осложнений
 
 
Чай с малиновым вареньем - это мало! Как уберечь лор-органы от заболеваний в самое холодное время года и избежать осложнений
Отправлено: 01.02.26 - 11:34
Зимой патологии уха, горла и носа встречаются особенно часто. Это связано с холодной погодой, сухим воздухом в помещениях, снижением иммунитета и ростом вирусных инфекций. О том, почему надо идти к врачу, рассказал «НГ» оториноларинголог Темирбек ТУРЕМУРАТОВ.
Отправлено: 01.02.26 - 11:34
#1
Елена это все шляпа.
Я в декабре заболел. Кашель. Башка гудит. Плохо. Новый год попытался выпить. Фиг. Не получилось.

Бог сказал ппрегружайся. И с новым годом..

Прочитал, врачи сказали. Все будет хорошо.
Отправлено: 01.02.26 - 11:43
#2
От нового вируса не какие бабушкины малиновые варенье не помогают.. На себе испытывал таблетки в аптеке можно в унитаз спустить. Зуб даю. Только антибиотик выручает.
Отправлено: 01.02.26 - 11:44
#3
Антибиотик не прадпют. В аптеке. Надо день ушатать в поликлинике. И то. Педиатр мозги вынесет.
