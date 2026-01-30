НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 11:24
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном поединке Рыбакина победила американку Джессику Пегулу (6-е место) в двух партиях.
Читать новость

Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 31.01.26 - 21:59
Лену спрашивали о том, к какой стране она ощущает свою принадлежность. Ее красивый ответ, думаю, должен положить конец дискуссии «наша она или нет»: «Я родилась в России, но выступаю за Казахстан. Уже проделала большой путь – выступала на Олимпиаде, в Кубке Федерации. В Казахстане мне очень помогли. Я чувствую огромную поддержку людей, и мне кажется, что мои результаты помогают спорту в Казахстане. Там в меня поверили и сделали все возможное, чтобы я могла играть и прогрессировать. Мне предоставили все условия для тренировок. Конечно, это мне очень помогло».
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 31.01.26 - 22:16
Цитата:
Сабыр:
А так бы сидела в России за бесплатно и без спортивного развития. Сколько матушка Россия потеряла талантливых людей... Ужас,конечно,что дед натворил.. Проклинать будут столетиями.

Однозначно обнулённый проработавший ровно тридцать лет и три года уж не хотел быть президентом , захотел подняться выше Бога, что по определению невозможно. но сел не в свой сани и загнал спортсменов в гетто.. и биатлонисты да и весь спорт России в целом ..
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 01.02.26 - 11:19
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Однозначно обнулённый проработавший ровно тридцать лет и три года уж не хотел быть президентом , захотел подняться выше Бога, что по определению невозможно. но сел не в свой сани и загнал спортсменов в гетто.. и биатлонисты да и весь спорт России в целом ..

Вы смысл спорта и спортивных соревнований понимаете в принципе? Это точно не про здоровье. Спорт для здоровья это бег вокруг дома. Спорт олимпийского уровня - это мерянье пипирками государственного масштаба, которое кстати гробит здоровье спортсменов, пашуших на износ. И смысл его в мирном характере меряния. Но когда меряются не мирным способом, а по настоящему, с дубинами, тогда спорт олимпийского уровня становится просто не нужным, пар и так есть куда выпускать. Отложат дубины - вернутся к мирному мерянию. Никакой практической пользы от спорта такого уровня нет в принципе, кроме как выпустить пар.
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 01.02.26 - 11:28
Цитата:
maxsaf:
Что тАкое спорт. По себе. Был дзюдо.борьба. Бокс. Из этого спорта не чего Я Не поимел. Ну так. Старые друзья звонят. Как дел. Спрашивают.)
