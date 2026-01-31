НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53420
Проект новой Конституции презентовали в Казахстане
Отправлено: 31.01.26 - 17:36
Первый проект новой Конституции Казахстана презентовали на шестом заседании комиссии по реформе. Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, документ будет состоять из преамбулы, 11 разделов и 95 статей.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8745
Re: Проект новой Конституции презентовали в Казахстане
Отправлено: 31.01.26 - 17:36
#1
Цитата:///отнесли к категории неизменных ценностей, добавил Нурмуханов.///

Терзают ГЛУБОКИЕ сомнения: - завтра придёт к власти Елбасы №3 и устами другого Нурмуханова изменит категорию НЕИЗМЕННЫХ ценностей.

Цитата:///Вопросы, касающиеся должности председателя Курултая, урегулированы в отдельной статье",///

Гулять так гулять: - если арабское Мажилис заменили на тюркское Курултай, то и должность предводителя Курултая нужно переименовать на какое то тоже тюркское типа: "... предводителя уездного ханства..."

Цитата:///деятельность Қазақстан Халық Кеңесі.///

Я, так понял - это НЬЮ Асссамблея народа Казахстана, только в токаевском исполнении- обратно- разодетые в чапаны и малахаи, танцы до упаду под домбру, бауырсаки, бежбармаки вперемежку с пловом, борщём, горилкой и кавказкими шашлыками.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8484
Re: Проект новой Конституции презентовали в Казахстане
Отправлено: 31.01.26 - 20:42
#2
Очередная Конституция переделанная под очередного правителя? Сколько их ещё будет? Хорошо хоть правители сами не спешат сменяться, поэтому будет Конституция меняться с периодичностью в 25 лет?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46732
Re: Проект новой Конституции презентовали в Казахстане
Отправлено: 01.02.26 - 02:26
#3
Обнуление?
