Отправлено: - 22:16

Сабыр:

А так бы сидела в России за бесплатно и без спортивного развития. Сколько матушка Россия потеряла талантливых людей... Ужас,конечно,что дед натворил.. Проклинать будут столетиями.

Цитата:Однозначно обнулённый проработавший ровно тридцать лет и три года уж не хотел быть президентом , захотел подняться выше Бога, что по определению невозможно. но сел не в свой сани и загнал спортсменов в гетто.. и биатлонисты да и весь спорт России в целом ..