Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53420
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Отправлено: 31.01.26 - 18:57
Представительница Казахстана победила на первом турнире в сезоне «Большого шлема». В финале 26-летняя Рыбакина обыграла 27-летнюю белоруску Арину Соболенко, первую ракетку мира, со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Читать новость
Читать новость
Re: Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей...
Отправлено: 31.01.26 - 18:57
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Отправлено: 31.01.26 - 19:00
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Отправлено: 31.01.26 - 19:02
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Отправлено: 31.01.26 - 19:08
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29499
Re: Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей...
Отправлено: 31.01.26 - 20:59
Марик, даже не зная казахского языка, умудрился по всем пабликам Казахстана растрезвонить, что Рыбакина тоже не знает казахский язык.
Алга, Марикжан, представитель русского мира
Алга, Марикжан, представитель русского мира
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8484
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Отправлено: 31.01.26 - 21:11
Читал комментарии в российской прессе по поводу победы Рыбакиной! Самое малое это упоминание как здесь про уроженку Москвы, с чем невозможно спорить, но сразу начались разговоры в уничижительном порядке про Казахстан, передовую теннисную державу и т.д.
Поверхностный, первоначальный анализ от меня, прошу потерпеть, пожалуйста! При переходе в Казахстан Рыбакина была примерно 180 й ракеткой мира. После перехода был заключён договор с командой Стефано Вукова,хорватского специалиста. Деньги на тренера были выделены КТФ(казахстанской федерации тенниса), которая существует практически на средства миллиардера Утемуратова! После успешной работы с ним ( с Вуковым)и его командой Рыбакина к концу года поднялась примерно до 40 го места в рейтинге WTA! Где тут вклад российской федерации? Понятно первые шаги делались в Москве,но взрослый теннис был поставлен хорватским тренером на казахстанские деньги на тренировочной базе в Чехии! Так чей она продукт, как выразился Кафельников? Теперь по поводу гордости Мирры Андреевой, чей она продукт? С детских лет она тренируется в Каннах у французских специалистов. Другой пример Лионель Месси, он чей продукт? Аргентинский или испанский, если с детства тренировался в Барселоне?
[Исправлено: saba, 31.01.2026 - 22:12]
Поверхностный, первоначальный анализ от меня, прошу потерпеть, пожалуйста! При переходе в Казахстан Рыбакина была примерно 180 й ракеткой мира. После перехода был заключён договор с командой Стефано Вукова,хорватского специалиста. Деньги на тренера были выделены КТФ(казахстанской федерации тенниса), которая существует практически на средства миллиардера Утемуратова! После успешной работы с ним ( с Вуковым)и его командой Рыбакина к концу года поднялась примерно до 40 го места в рейтинге WTA! Где тут вклад российской федерации? Понятно первые шаги делались в Москве,но взрослый теннис был поставлен хорватским тренером на казахстанские деньги на тренировочной базе в Чехии! Так чей она продукт, как выразился Кафельников? Теперь по поводу гордости Мирры Андреевой, чей она продукт? С детских лет она тренируется в Каннах у французских специалистов. Другой пример Лионель Месси, он чей продукт? Аргентинский или испанский, если с детства тренировался в Барселоне?
[Исправлено: saba, 31.01.2026 - 22:12]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8484
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Отправлено: 31.01.26 - 21:21
А Утемуратов молодец, в отличие от государственной системы, наладил в теннисе Казахстана эффектную и эффективную организацию,поэтому и побеждают и приглашённые теннисисты, как Рыбакина или Бублик, так и подрастающее поколение юных теннисистов, которые уже в юниорских соревнованиях добираются до полуфинала АО например, как это сделал Зангар Нурланулы,ещё есть три-четыре теннисиста которые уже стоят достаточно высоко в юниорском рейтинге! не зря его отдельно упомянула Рыбакина в своем выступлении на награждении и видно было насколько он счастлив со всей этой безумной беготнёй с флагом вокруг победительницы!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать