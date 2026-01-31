Re: Проект новой Конституции презентовали в Казахстане

Цитата:///отнесли к категории неизменных ценностей, добавил Нурмуханов.///



Терзают ГЛУБОКИЕ сомнения: - завтра придёт к власти Елбасы №3 и устами другого Нурмуханова изменит категорию НЕИЗМЕННЫХ ценностей.



Цитата:///Вопросы, касающиеся должности председателя Курултая, урегулированы в отдельной статье",///



Гулять так гулять: - если арабское Мажилис заменили на тюркское Курултай, то и должность предводителя Курултая нужно переименовать на какое то тоже тюркское типа: "... предводителя уездного ханства..."



Цитата:///деятельность Қазақстан Халық Кеңесі.///



Я, так понял - это НЬЮ Асссамблея народа Казахстана, только в токаевском исполнении- обратно- разодетые в чапаны и малахаи, танцы до упаду под домбру, бауырсаки, бежбармаки вперемежку с пловом, борщём, горилкой и кавказкими шашлыками.