Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного жилья для восьмерых детей в Костанайской области
Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного жилья для восьмерых детей в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53420
Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного жилья для восьмерых детей в Костанайской области
Отправлено: 30.01.26 - 22:20
Я захожу в дом и сразу чувствую влажность и одновременно прохладу. "Гляньте на стены, - обращает внимание хозяин, житель Малой Чураковки Иван КРАВЦОВ, проводя рукой по отсыревшей штукатурке с плесенью, - и так во всей хате".
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1453
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 30.01.26 - 22:20
Такие новости нужно запускать в понедельник. В пятницу не будет таких отзывов.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2267
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 30.01.26 - 23:35
.....на втором снимке угол ужас кривой как бык помочился....это наши "спецы" строители строят по новым технолоджи....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 17400
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 31.01.26 - 00:50
Акросс вы вот часто ругаетесь на нехватку рабочих рук. Поля не кому сеять)
Забери его себе.
Видно что дядька активный, энергии много. Пахать землю будет с утра до ночи.)
Забери его себе.
Видно что дядька активный, энергии много. Пахать землю будет с утра до ночи.)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7993
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 31.01.26 - 07:06
Им же потом передадут в собственность и почему бы не вложиться, скрыть потолки со стороны крыши, запенить все щели, устранить течь на кровле, газ подключен, котел отопления есть, вроде взрослые люди
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2411
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 31.01.26 - 10:38
Цитата:
так такие люди, любители халявы. у них кроме одного органа больше ничего не развито.. как можно без домашнего хозяйства жить в деревне и наплодить 8 детей, и это ещё не финиш
сайлау курманов:
Им же потом передадут в собственность и почему бы не вложиться, скрыть потолки со стороны крыши, запенить все щели, устранить течь на кровле, газ подключен, котел отопления есть, вроде взрослые люди
Им же потом передадут в собственность и почему бы не вложиться, скрыть потолки со стороны крыши, запенить все щели, устранить течь на кровле, газ подключен, котел отопления есть, вроде взрослые люди
так такие люди, любители халявы. у них кроме одного органа больше ничего не развито.. как можно без домашнего хозяйства жить в деревне и наплодить 8 детей, и это ещё не финиш
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8745
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 31.01.26 - 12:49
Цитата:
Я не ругаюсь, у меня рабочих рук хватает, у меня не бегут; во первых- ПЛАЧУ хорошо и во вторых - ОТНОШУСЬ хорошо, как к РАВНОМУ не как к БАТРАКУ - я обозначил в общем - проблему у моих коллег.
Этого НЕ ВОЗЬМУ- руки из жопы растут и привык доить государство - прикрываясь малыми детьми.
Им дали НОВЫЙ дом- ПРИЛОЖИ руки- конечно будет и течь и дуть и щели и потёки и холодно и жарко и конденсат и всякая херня.
Я когда был ПАРТОРГОМ ( вторым человеком в совхозе после директора) - мне братья-дегестанцы построили большой дом на 150 квадратов, из камышитовых мат, за два месяца.
В октябре я заехал и начал САМ- САМОСТОЯТЕЛЬНО после работы:- и щели заделывать и потолок утеплять и дыры в полу забивал. У меня тоже на чердаке было слышно работающий телевизор.
И ничего: - жив-здоров, ничего у меня не отвалилось и по жилкомиссиям не бегал и благодарен государству что тогда дали новый дом.
И до сих пор к осени-зиме постоянно утепляю дом.
Vit:
Акросс вы вот часто ругаетесь на нехватку рабочих рук.
Акросс вы вот часто ругаетесь на нехватку рабочих рук.
Я не ругаюсь, у меня рабочих рук хватает, у меня не бегут; во первых- ПЛАЧУ хорошо и во вторых - ОТНОШУСЬ хорошо, как к РАВНОМУ не как к БАТРАКУ - я обозначил в общем - проблему у моих коллег.
Этого НЕ ВОЗЬМУ- руки из жопы растут и привык доить государство - прикрываясь малыми детьми.
Им дали НОВЫЙ дом- ПРИЛОЖИ руки- конечно будет и течь и дуть и щели и потёки и холодно и жарко и конденсат и всякая херня.
Я когда был ПАРТОРГОМ ( вторым человеком в совхозе после директора) - мне братья-дегестанцы построили большой дом на 150 квадратов, из камышитовых мат, за два месяца.
В октябре я заехал и начал САМ- САМОСТОЯТЕЛЬНО после работы:- и щели заделывать и потолок утеплять и дыры в полу забивал. У меня тоже на чердаке было слышно работающий телевизор.
И ничего: - жив-здоров, ничего у меня не отвалилось и по жилкомиссиям не бегал и благодарен государству что тогда дали новый дом.
И до сих пор к осени-зиме постоянно утепляю дом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3950
Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного жилья для восьмерых детей в Костанайской области
Отправлено: 31.01.26 - 15:51
тут, однозначно, поможет вазэктомия
Хотя, сначала написала пост, а потом увидела, что там дети от трёх отцов. Тут и с дамой что-то делать надо...
[Исправлено: юля елиссева, 31.01.2026 - 16:56]
Хотя, сначала написала пост, а потом увидела, что там дети от трёх отцов. Тут и с дамой что-то делать надо...
[Исправлено: юля елиссева, 31.01.2026 - 16:56]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2267
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 31.01.26 - 16:22
Цитата:
......имея строй участок в каждом совхозе вы привлекали шабашников которые не лучше строили чем сегодня строят наши рукопопые строители,все эти архитектурные-шабашные ансамбли ещё остались.Не давая заработать своим односельчанам привлекали шабашников которые отстёгивали руководству совхоза овцы целы и волки сыты были.Это было везде практически в каждом селении они то есть шабашники на лето слетались как мухи и каждый год что то строили или ремонтировали фермы,это были бесконечные строительные сметы. То что он ленивый и не хочет что то делать первое это не его жильё завтра может его заберут выселят или они переедут,по фото видно что не сильно финансово обеспечены,если государство взяло на себя соц.нагрузку к многодетным,инвалидам и соц.не обеспеченным пускай выполняет свои обязанности,мы живём не при коммуняках, курс другой вы что не поняли до сих пор кто не хочет работать тому помогает государство,на западе это норма к примеру та же Германия где люди пользуются соц.помощью сидят дома и не работают многодетные семьи в том числе мы какой курс выбрали многовекторный западный вот вам битте шён....и нечего его называть халявщиком лентяем будем его и детей кормить и поить...
ACROS:
Я когда был ПАРТОРГОМ ( вторым человеком в совхозе после директора) - мне братья-дегестанцы построили большой дом на 150 квадратов, из камышитовых мат, за два месяца.
Я когда был ПАРТОРГОМ ( вторым человеком в совхозе после директора) - мне братья-дегестанцы построили большой дом на 150 квадратов, из камышитовых мат, за два месяца.
......имея строй участок в каждом совхозе вы привлекали шабашников которые не лучше строили чем сегодня строят наши рукопопые строители,все эти архитектурные-шабашные ансамбли ещё остались.Не давая заработать своим односельчанам привлекали шабашников которые отстёгивали руководству совхоза овцы целы и волки сыты были.Это было везде практически в каждом селении они то есть шабашники на лето слетались как мухи и каждый год что то строили или ремонтировали фермы,это были бесконечные строительные сметы. То что он ленивый и не хочет что то делать первое это не его жильё завтра может его заберут выселят или они переедут,по фото видно что не сильно финансово обеспечены,если государство взяло на себя соц.нагрузку к многодетным,инвалидам и соц.не обеспеченным пускай выполняет свои обязанности,мы живём не при коммуняках, курс другой вы что не поняли до сих пор кто не хочет работать тому помогает государство,на западе это норма к примеру та же Германия где люди пользуются соц.помощью сидят дома и не работают многодетные семьи в том числе мы какой курс выбрали многовекторный западный вот вам битте шён....и нечего его называть халявщиком лентяем будем его и детей кормить и поить...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8745
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 31.01.26 - 17:19
Цитата:
Вопрос не в этом: - коль у нас государство продекларировало что оно СОЦИАЛЬНОЕ и бюджет СОЦИАЛЬНЫЙ- то пусть - кормит и поит такие семьи, вопрос в другом: - эти дети- какими они вырастут при таких РУКОЖОПЫХ родителях- что нельзя им разбить огородик ( лучок, помидорчики, огурчики, редиска и прочее); завести пару свинюшек, десяток курей.
Труд - прежде всего - труд НА СЕБЯ, он всегда выводит людей на правильный путь.
С кормами я думаю , если они будут пахать НА СЕБЯ, местные фермеры помогут( им это ТАМ зачтётся) - я, например таким семьям в нашей деревне сам бесплатно выдаю и бесплатно завожу- если вижу что они действительно работают на себя( от этого, от пару тоннов з/отходов, я не ОБЕДНЕЮ и не РАЗБОГАТЕЮ).
родом из Шанхая2022:
нечего его называть халявщиком лентяем будем его и детей кормить и поить..
нечего его называть халявщиком лентяем будем его и детей кормить и поить..
Вопрос не в этом: - коль у нас государство продекларировало что оно СОЦИАЛЬНОЕ и бюджет СОЦИАЛЬНЫЙ- то пусть - кормит и поит такие семьи, вопрос в другом: - эти дети- какими они вырастут при таких РУКОЖОПЫХ родителях- что нельзя им разбить огородик ( лучок, помидорчики, огурчики, редиска и прочее); завести пару свинюшек, десяток курей.
Труд - прежде всего - труд НА СЕБЯ, он всегда выводит людей на правильный путь.
С кормами я думаю , если они будут пахать НА СЕБЯ, местные фермеры помогут( им это ТАМ зачтётся) - я, например таким семьям в нашей деревне сам бесплатно выдаю и бесплатно завожу- если вижу что они действительно работают на себя( от этого, от пару тоннов з/отходов, я не ОБЕДНЕЮ и не РАЗБОГАТЕЮ).
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46729
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 31.01.26 - 20:03
У меня сородичи тоже спецом развелись, чтобы как мать одиночка она получала на каждого деньги, и неплохие относительно
Когда комиссия приходит, проверять то се, наличие мужика, тот прячется во дворе
Так что эти ни за что не распишутся, так выгодней
Когда комиссия приходит, проверять то се, наличие мужика, тот прячется во дворе
Так что эти ни за что не распишутся, так выгодней
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать