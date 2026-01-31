НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
 
 
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Отправлено: 31.01.26 - 18:57
Представительница Казахстана победила на первом турнире в сезоне «Большого шлема». В финале 26-летняя Рыбакина обыграла 27-летнюю белоруску Арину Соболенко, первую ракетку мира, со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Re: Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей...
Отправлено: 31.01.26 - 18:57
Повторяться не буду, я как представитель русского мира, сказал так

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Отправлено: 31.01.26 - 19:00
Правда в некоторых пабликах почему то некоторые не очень довольны

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Отправлено: 31.01.26 - 19:02
И вот в этом паблике что то недовольные, посмотри на паблик НГ, как там будет

XML / RSS