Отправлено: - 16:22

ACROS:

Я когда был ПАРТОРГОМ ( вторым человеком в совхозе после директора) - мне братья-дегестанцы построили большой дом на 150 квадратов, из камышитовых мат, за два месяца.

Цитата:......имея строй участок в каждом совхозе вы привлекали шабашников которые не лучше строили чем сегодня строят наши рукопопые строители,все эти архитектурные-шабашные ансамбли ещё остались.Не давая заработать своим односельчанам привлекали шабашников которые отстёгивали руководству совхоза овцы целы и волки сыты были.Это было везде практически в каждом селении они то есть шабашники на лето слетались как мухи и каждый год что то строили или ремонтировали фермы,это были бесконечные строительные сметы. То что он ленивый и не хочет что то делать первое это не его жильё завтра может его заберут выселят или они переедут,по фото видно что не сильно финансово обеспечены,если государство взяло на себя соц.нагрузку к многодетным,инвалидам и соц.не обеспеченным пускай выполняет свои обязанности,мы живём не при коммуняках, курс другой вы что не поняли до сих пор кто не хочет работать тому помогает государство,на западе это норма к примеру та же Германия где люди пользуются соц.помощью сидят дома и не работают многодетные семьи в том числе мы какой курс выбрали многовекторный западный вот вам битте шён....и нечего его называть халявщиком лентяем будем его и детей кормить и поить...