Александр ОЛЕЙНИК: Свет реформ, или Тень авторитаризма?
Александр ОЛЕЙНИК: Свет реформ, или Тень авторитаризма?
Александр ОЛЕЙНИК: Свет реформ, или Тень авторитаризма?
Отправлено: 31.01.26 - 10:19
Когда в Конституции начинают уточнять, что свобода слова «не должна посягать на ценности общества» или «общественный порядок», это сразу вызывает вопрос: где проходит грань между порядком и цензурой? И кто ее будет определять?
Уж очень торопливо и рьяно они взялись перекраивать Конституцию. Что не может не вызывать подозрения
На т-токе набирает обороты видео, я правда успел посмотреть только пятую часть, сколько их точно не скажу. В общем так: мною уважаемый президент собрал команду из элитных частей КНБ и со всех правительственных учреждений прямо пачками выводит под ручку кто так или иначе запятнал себя на службе. У подозреваемых на телефоне находят непонятные номера, куда концы выведут обещают сообщить дополнительно.
Порядок избрания Президента Республики Казахстан согласно проекту новой Конституции 1. Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным законом совершеннолетними гражданами Республики Казахстан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет. Одно и то же лицо не может быть в соответствии с Конституцией избрано Президентом Республики Казахстан более одного раза. 2. Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики Казахстан по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет, имеющий высшее образование, опыт работы не менее пяти лет на государственной службе или на выборных государственных должностях. 3. Очередные выборы Президента Республики Казахстан проводятся не позднее двух месяцев до окончания срока его полномочий и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава Курултая Республики Казахстан. 4. Кандидат, набравший более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, считается избранным. Если ни один из кандидатов не набрал более пятидесяти процентов голосов, проводится повторное голосование, в котором участвуют два кандидата, набравших большее число голосов. Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 5. Положения пункта 1 настоящей статьи неизменны (©atamekenbusiness).
Получается что только те которым раньше повезло втиснуться в госслужбу - и пять лет там удержаться - могут быть кандидатами. О людях вне системы речь не идет заведомо
Цитата:///большинство вообще не считает Конституцию своей настольной книгой.//
У меня то же отношение к ней, мягко говоря- не первоочередная книга, кстати- на вашем столе ЕЁ то же почему то НЕ ВИДНО.
Цитата:///И кто ее будет определять?//
Как КТО ??? - Уголовный Кодекс и Кодекс административных правонарушении.
Цитата:///Наблюдать, помнить, спрашивать///
Наблюдайте, помните, спрашивайте- и всё равно Казахстан-было, есть и будет - суперпрезидентское государство с конечной инстанции всех дел в Администрации Президента.
Вы как будто не жили, не живёте и не будете жить в Казахстане: - ну кого смущали и будут смущать, такие мелочи, как - обязательная гос.служба и обязательное СВОБОДНОЕ владение гос. языком- вспомните кандидатов Г.Касымова, - ни бельмеса в родном языке, да и нынешнее руководство- читает и причём с грубыми ошибками как и по произношению, так и по грамматике, заранее написанные тексты.
Вы как будто не жили, не живёте и не будете жить в Казахстане: - ну кого смущали и будут смущать, такие мелочи, как - обязательная гос.служба и обязательное СВОБОДНОЕ владение гос. языком- вспомните кандидатов Г.Касымова, - ни бельмеса в родном языке, да и нынешнее руководство- читает и причём с грубыми ошибками как и по произношению, так и по грамматике, заранее написанные тексты.
Демократия у нас не приживётся никогда! Всегда у нас будет мягкая форма тоталитаризма, слегка загримированная под демократический строй! Сколько говорили про нового президента и интеллигент и мягкотелый и ширма для настоящих правителей и что, в итоге? Это как в старой сказке или кто не читает сказки посмотрите фильм "Убить дракона" замечательных Шварца и Захарова! Каждый победитель дракона сам становится драконом, в том числе потому что народ и сам не умеет и не хочет жить без дракона!
