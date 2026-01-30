Отправлено: - 10:38

сайлау курманов:

Им же потом передадут в собственность и почему бы не вложиться, скрыть потолки со стороны крыши, запенить все щели, устранить течь на кровле, газ подключен, котел отопления есть, вроде взрослые люди

Цитата:так такие люди, любители халявы. у них кроме одного органа больше ничего не развито.. как можно без домашнего хозяйства жить в деревне и наплодить 8 детей, и это ещё не финиш