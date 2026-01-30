НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного жилья для восьмерых детей в Костанайской области
 
 
Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного жилья для восьмерых детей в Костанайской области
Отправлено: 30.01.26 - 22:20
Я захожу в дом и сразу чувствую влажность и одновременно прохладу. "Гляньте на стены, - обращает внимание хозяин, житель Малой Чураковки Иван КРАВЦОВ, проводя рукой по отсыревшей штукатурке с плесенью, - и так во всей хате".
Читать новость

Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 30.01.26 - 22:20
#1
Такие новости нужно запускать в понедельник. В пятницу не будет таких отзывов. :-(
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 30.01.26 - 23:35
#2
.....на втором снимке угол ужас кривой как бык помочился....это наши "спецы" строители строят по новым технолоджи....
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 31.01.26 - 00:50
#3
Акросс вы вот часто ругаетесь на нехватку рабочих рук. Поля не кому сеять)
Забери его себе.
Видно что дядька активный, энергии много. Пахать землю будет с утра до ночи.)
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 31.01.26 - 07:06
#4
Им же потом передадут в собственность и почему бы не вложиться, скрыть потолки со стороны крыши, запенить все щели, устранить течь на кровле, газ подключен, котел отопления есть, вроде взрослые люди
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 31.01.26 - 10:38
#5
Цитата:
сайлау курманов:
Им же потом передадут в собственность и почему бы не вложиться, скрыть потолки со стороны крыши, запенить все щели, устранить течь на кровле, газ подключен, котел отопления есть, вроде взрослые люди


так такие люди, любители халявы. у них кроме одного органа больше ничего не развито.. как можно без домашнего хозяйства жить в деревне и наплодить 8 детей, и это ещё не финиш
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 31.01.26 - 12:49
#6
Цитата:
Vit:
Акросс вы вот часто ругаетесь на нехватку рабочих рук.



Я не ругаюсь, у меня рабочих рук хватает, у меня не бегут; во первых- ПЛАЧУ хорошо и во вторых - ОТНОШУСЬ хорошо, как к РАВНОМУ не как к БАТРАКУ - я обозначил в общем - проблему у моих коллег.

Этого НЕ ВОЗЬМУ- руки из жопы растут и привык доить государство - прикрываясь малыми детьми.
Им дали НОВЫЙ дом- ПРИЛОЖИ руки- конечно будет и течь и дуть и щели и потёки и холодно и жарко и конденсат и всякая херня.
Я когда был ПАРТОРГОМ ( вторым человеком в совхозе после директора) - мне братья-дегестанцы построили большой дом на 150 квадратов, из камышитовых мат, за два месяца.
В октябре я заехал и начал САМ- САМОСТОЯТЕЛЬНО после работы:- и щели заделывать и потолок утеплять и дыры в полу забивал. У меня тоже на чердаке было слышно работающий телевизор.
И ничего: - жив-здоров, ничего у меня не отвалилось и по жилкомиссиям не бегал и благодарен государству что тогда дали новый дом.
И до сих пор к осени-зиме постоянно утепляю дом.
