Re: Александр ОЛЕЙНИК: Свет реформ, или Тень авторитаризма?

Отправлено: - 10:24

Порядок избрания Президента Республики Казахстан согласно проекту новой Конституции 1. Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным законом совершеннолетними гражданами Республики Казахстан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет. Одно и то же лицо не может быть в соответствии с Конституцией избрано Президентом Республики Казахстан более одного раза. 2. Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики Казахстан по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет, имеющий высшее образование, опыт работы не менее пяти лет на государственной службе или на выборных государственных должностях. 3. Очередные выборы Президента Республики Казахстан проводятся не позднее двух месяцев до окончания срока его полномочий и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава Курултая Республики Казахстан. 4. Кандидат, набравший более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, считается избранным. Если ни один из кандидатов не набрал более пятидесяти процентов голосов, проводится повторное голосование, в котором участвуют два кандидата, набравших большее число голосов. Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 5. Положения пункта 1 настоящей статьи неизменны (©atamekenbusiness).





Получается что только те которым раньше повезло втиснуться в госслужбу - и пять лет там удержаться - могут быть кандидатами. О людях вне системы речь не идет заведомо