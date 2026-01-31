НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Александр ОЛЕЙНИК: Свет реформ, или Тень авторитаризма?
 
 
Александр ОЛЕЙНИК: Свет реформ, или Тень авторитаризма?
Отправлено: 31.01.26 - 10:19
Когда в Конституции начинают уточнять, что свобода слова «не должна посягать на ценности общества» или «общественный порядок», это сразу вызывает вопрос: где проходит грань между порядком и цензурой? И кто ее будет определять?
Читать новость

Re: Александр ОЛЕЙНИК: Свет реформ, или Тень авторитаризма?
Отправлено: 31.01.26 - 10:19
#1
Обнародован текст проекта новой Конституции Казахстана

Уж очень торопливо и рьяно они взялись перекраивать Конституцию. Что не может не вызывать подозрения
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Свет реформ, или Тень авторитаризма?
Отправлено: 31.01.26 - 10:20
#2
На т-токе набирает обороты видео, я правда успел посмотреть только пятую часть, сколько их точно не скажу. В общем так: мною уважаемый президент собрал команду из элитных частей КНБ и со всех правительственных учреждений прямо пачками выводит под ручку кто так или иначе запятнал себя на службе. У подозреваемых на телефоне находят непонятные номера, куда концы выведут обещают сообщить дополнительно.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Свет реформ, или Тень авторитаризма?
Отправлено: 31.01.26 - 10:24
#3
Порядок избрания Президента Республики Казахстан согласно проекту новой Конституции 1. Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным законом совершеннолетними гражданами Республики Казахстан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет. Одно и то же лицо не может быть в соответствии с Конституцией избрано Президентом Республики Казахстан более одного раза. 2. Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики Казахстан по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет, имеющий высшее образование, опыт работы не менее пяти лет на государственной службе или на выборных государственных должностях. 3. Очередные выборы Президента Республики Казахстан проводятся не позднее двух месяцев до окончания срока его полномочий и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава Курултая Республики Казахстан. 4. Кандидат, набравший более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, считается избранным. Если ни один из кандидатов не набрал более пятидесяти процентов голосов, проводится повторное голосование, в котором участвуют два кандидата, набравших большее число голосов. Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 5. Положения пункта 1 настоящей статьи неизменны (©atamekenbusiness).


Получается что только те которым раньше повезло втиснуться в госслужбу - и пять лет там удержаться - могут быть кандидатами. О людях вне системы речь не идет заведомо
