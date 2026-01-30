Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...

Отправлено: - 22:23

А в чём веселье то? Вы прямо как"Двое из ларца одинаковых с лица" из мультфильма. Не хватает только фирменного "Ага" в один голос! Ржёте классно, мне нравится! Только не пойму чем паспорт то наш не угодил? А Максаф? Кстати Вас тоже в чём то подозревают , когда Вы демонстрируете свой канадский паспорт? Ведь Вы тоже уехали помогать бедным канадцам поднимать IT индустрию , так же как Рыбакина приехала помогать поднимать наш казахстанский теннис! Кстати посмотрите на юниорский турнир АО, вполне себе неплохо выступают наши юные теннисисты взращённые уже после приезда первой волны российских теннисистов! А Я.Шведова и Ю.Щукин, как ни странно не уехали ни в какие Штаты, живут себе в Астане до недавнего времени были капитанами мужской и женской сборной Казахстана. А Рыбакина каждый год приезжает в Казахстан и даёт мастер-классы детям самого юного возраста! так что прежде чем "ржать" изучили бы историю вопроса, а то ей Богу как то неловко за вас обоих! И последний вопрос, чем вас там в заграницах то кормят , что так ржёте? Неужели овсом?