Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53417
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 11:24
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном поединке Рыбакина победила американку Джессику Пегулу (6-е место) в двух партиях.
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 21:39
Цитата:
Всё же прекрасно понимают, почему он у нее такого цвета
ACROS:
Почему же не знает: - это вы не знаете- она то ЗНАЕТ, сама делала селфи с СИНЕ-БЮРОЗОВЫМ паспортом.
Почему же не знает: - это вы не знаете- она то ЗНАЕТ, сама делала селфи с СИНЕ-БЮРОЗОВЫМ паспортом.
Всё же прекрасно понимают, почему он у нее такого цвета
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 21:41
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну да, ну да
ACROS:
то что спорт - он не имеет границ, нации и убеждении.
то что спорт - он не имеет границ, нации и убеждении.
Цитата:
ACROS:
и у всех у них наш- КАЗАХСКИЙ паспорт.
и у всех у них наш- КАЗАХСКИЙ паспорт.
Цитата:
ACROS:
Казахи и казашки везде ПЕРВЫЕ !!!!
Казахи и казашки везде ПЕРВЫЕ !!!!
Ну да, ну да
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 21:52
Цитата:
ну да пусть будет так.
ACROS: Я знал про Зверева - к этому вас я и подводилПрям как по Ильфу и Петрову - уездный предводитель (подводитель) дворянства (с)
ну да пусть будет так.
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 22:23
А в чём веселье то? Вы прямо как"Двое из ларца одинаковых с лица" из мультфильма. Не хватает только фирменного "Ага" в один голос! Ржёте классно, мне нравится! Только не пойму чем паспорт то наш не угодил? А Максаф? Кстати Вас тоже в чём то подозревают , когда Вы демонстрируете свой канадский паспорт? Ведь Вы тоже уехали помогать бедным канадцам поднимать IT индустрию , так же как Рыбакина приехала помогать поднимать наш казахстанский теннис! Кстати посмотрите на юниорский турнир АО, вполне себе неплохо выступают наши юные теннисисты взращённые уже после приезда первой волны российских теннисистов! А Я.Шведова и Ю.Щукин, как ни странно не уехали ни в какие Штаты, живут себе в Астане до недавнего времени были капитанами мужской и женской сборной Казахстана. А Рыбакина каждый год приезжает в Казахстан и даёт мастер-классы детям самого юного возраста! так что прежде чем "ржать" изучили бы историю вопроса, а то ей Богу как то неловко за вас обоих! И последний вопрос, чем вас там в заграницах то кормят , что так ржёте? Неужели овсом?
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 22:37
Цитата:
А кто веселится? Да и в чём проблема? всё лучше с хорошим настроением, чем ворчать как старый смерд. Акрос тоже не без сарказма и юмора обсуждает. А вас задело по самое не балуй похоже?!
saba:
А в чём веселье то?
А в чём веселье то?
А кто веселится? Да и в чём проблема? всё лучше с хорошим настроением, чем ворчать как старый смерд. Акрос тоже не без сарказма и юмора обсуждает. А вас задело по самое не балуй похоже?!
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 22:42
Цитата:
Так вот как она казашкой стала... Извините, я же не знал. Язык хотя бы выучила, или уже и это не обязательно, чтобы считаться казашкой? ))
saba:
А Рыбакина каждый год приезжает в Казахстан и даёт мастер-классы детям самого юного возраста!
А Рыбакина каждый год приезжает в Казахстан и даёт мастер-классы детям самого юного возраста!
Так вот как она казашкой стала... Извините, я же не знал. Язык хотя бы выучила, или уже и это не обязательно, чтобы считаться казашкой? ))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 17400
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 23:18
Люди че вы к этому паспорту придрались?) она че его на лбу должна носить?)
Современному спортику плевать за какой флаг выступать. Как и современному чиновнику плевать какую родину обворовывать.
Как сказал Саба времена когда боролись за медали и честь страны, закончились.
Современному спортику плевать за какой флаг выступать. Как и современному чиновнику плевать какую родину обворовывать.
Как сказал Саба времена когда боролись за медали и честь страны, закончились.
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 31.01.26 - 03:40
Цитата:
Акрос был не в курсе. Гордость распирает ))
Vit:
Как сказал Саба времена когда боролись за медали и честь страны, закончились.
Как сказал Саба времена когда боролись за медали и честь страны, закончились.
Акрос был не в курсе. Гордость распирает ))
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 31.01.26 - 07:32
Цитата:
Уже давно задело! Сейчас абсолютно спокоен, решил тоже вас обоих потроллить, именно вы с Максафом и заходите, чтобы порассуждать как у нас плохи тут дела, причём с таким знанием дела!
Кстати Рыбакина вчера нашла время и поздравила 17 летнего Зангара Нурланулы с выходом в полуфинал юниорского АО и выставила фотографию с ним в своих соцсетях! Это к Сабыру тоже , про то как она равнодушна к делам Казахстана!
Эл-починно:
задело
задело
Уже давно задело! Сейчас абсолютно спокоен, решил тоже вас обоих потроллить, именно вы с Максафом и заходите, чтобы порассуждать как у нас плохи тут дела, причём с таким знанием дела!
Кстати Рыбакина вчера нашла время и поздравила 17 летнего Зангара Нурланулы с выходом в полуфинал юниорского АО и выставила фотографию с ним в своих соцсетях! Это к Сабыру тоже , про то как она равнодушна к делам Казахстана!
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 31.01.26 - 07:39
Цитата:
Нет Виталий я не про это, времена когда спортсмены борятся за то,чтобы опередить других спортсменов не закончатся никогда. иначе умрёт сам спорт! Ничего плохого и в том , что труд спортсмена оплачивается хорошими деньгами я тоже не вижу! Дело в освещении, все видели заголовок, упор делается именно на деньги! Журналистам похоже без разницы, что Рыбакина в топ 3 теннисистов, что выиграла один ТБШ и один итоговый, что в третий раз в финал ТБШ выходит! Главное для таких журналистов посчитать сколько осело у неё в карманах!Об элементарных вещах такие журналисты забывают, что чужие деньги считать нехорошо!
Vit:
закончились
закончились
Нет Виталий я не про это, времена когда спортсмены борятся за то,чтобы опередить других спортсменов не закончатся никогда. иначе умрёт сам спорт! Ничего плохого и в том , что труд спортсмена оплачивается хорошими деньгами я тоже не вижу! Дело в освещении, все видели заголовок, упор делается именно на деньги! Журналистам похоже без разницы, что Рыбакина в топ 3 теннисистов, что выиграла один ТБШ и один итоговый, что в третий раз в финал ТБШ выходит! Главное для таких журналистов посчитать сколько осело у неё в карманах!Об элементарных вещах такие журналисты забывают, что чужие деньги считать нехорошо!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8740
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 31.01.26 - 08:45
Цитата:
В курсе, даже более чем в курсе, так как в 17 лет выполнил разрядное требование кандидата в мастера спорта по лёгкой атлетике в беге на 100 метров и много раз привлекался (часто подставным) в составе различных сборных области ( "Трудовые резервы", ДСО "Кайрат" и прочие) и был знаком со сборниками в составе Казахской ССР- так вот - они получали ПОВЫШЕННУЮ или зарплату или стипендию, освобождение от занятии или сокращённй режим работы, усиленное БЕСПЛАТНОЕ питание и имели много чего дефицитного того времени или получали первоочередно типа авто, квартир и прочее. И в зависимости от вступлении и занятх мест получали ПРЕМИАЛЬНЫЕ.
Даже я, сопляк в то время, выступая за СПТУ и ГПТУ и сельские спортивные общества получал небольшие суммы денег.
Цитата:
Соверешенно верно - как говориться- делать было нечего.
Цитата:
Во все времена, даже с античных времён, спортсмены ПОЛУЧАЛИ вознаграждения за свои тренировки и особенно победы, и хотя в СССР спорт считался ЛЮБИТЕЛЬСКИМ, по сути тогдашний советский спорт высших достижении по уровню тренировок и призовыых не уступал профессиоаналам.
maxsaf:
Акрос был не в курсе
Акрос был не в курсе
В курсе, даже более чем в курсе, так как в 17 лет выполнил разрядное требование кандидата в мастера спорта по лёгкой атлетике в беге на 100 метров и много раз привлекался (часто подставным) в составе различных сборных области ( "Трудовые резервы", ДСО "Кайрат" и прочие) и был знаком со сборниками в составе Казахской ССР- так вот - они получали ПОВЫШЕННУЮ или зарплату или стипендию, освобождение от занятии или сокращённй режим работы, усиленное БЕСПЛАТНОЕ питание и имели много чего дефицитного того времени или получали первоочередно типа авто, квартир и прочее. И в зависимости от вступлении и занятх мест получали ПРЕМИАЛЬНЫЕ.
Даже я, сопляк в то время, выступая за СПТУ и ГПТУ и сельские спортивные общества получал небольшие суммы денег.
Цитата:
Эл-починно:
Акрос тоже не без сарказма и юмора обсуждает.
Акрос тоже не без сарказма и юмора обсуждает.
Соверешенно верно - как говориться- делать было нечего.
Цитата:
Vit:
времена когда боролись за медали и честь страны, закончились.
времена когда боролись за медали и честь страны, закончились.
Во все времена, даже с античных времён, спортсмены ПОЛУЧАЛИ вознаграждения за свои тренировки и особенно победы, и хотя в СССР спорт считался ЛЮБИТЕЛЬСКИМ, по сути тогдашний советский спорт высших достижении по уровню тренировок и призовыых не уступал профессиоаналам.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8740
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 31.01.26 - 08:54
Цитата:
Это же в ОТКРЫТОМ доступе, она же не раскрывает сумму банковского счёта той же Рыбакиной.
Это как публикация месячной зарплат, например, областного акима, которая то же в ОТКРЫТОМ доступе, потому что она выплачивается из денег НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.
Цитата:
Вот кому-кому, а им двоим в этом случае надо бы помолчать и молча ПОРАДОВАТЬСЯ за свою Родину, и за свой флаг и паспорт: - и ОНИ оба и та же Рыбакина, в принципе, поменяли свои паспорта только и только - за сладкие КОВРИЖКИ.
Суть то ихних движении одна.
saba:
Об элементарных вещах такие журналисты забывают, что чужие деньги считать нехорошо!
Об элементарных вещах такие журналисты забывают, что чужие деньги считать нехорошо!
Это же в ОТКРЫТОМ доступе, она же не раскрывает сумму банковского счёта той же Рыбакиной.
Это как публикация месячной зарплат, например, областного акима, которая то же в ОТКРЫТОМ доступе, потому что она выплачивается из денег НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.
Цитата:
saba:
тоже вас обоих потроллить, именно вы с Максафом и заходите, чтобы порассуждать как у нас плохи тут дела, причём с таким знанием дела!
тоже вас обоих потроллить, именно вы с Максафом и заходите, чтобы порассуждать как у нас плохи тут дела, причём с таким знанием дела!
Вот кому-кому, а им двоим в этом случае надо бы помолчать и молча ПОРАДОВАТЬСЯ за свою Родину, и за свой флаг и паспорт: - и ОНИ оба и та же Рыбакина, в принципе, поменяли свои паспорта только и только - за сладкие КОВРИЖКИ.
Суть то ихних движении одна.
