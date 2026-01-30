Отправлено: - 07:51

Vit:

криминале алкоголь не причём.

Цитата:Тут Виталий ситуация такая , у наших государственных мужей(депутатов, правильство, правоохранительные органы) отношение к народу как к малым детям, поэтому появляется зуд запретительства! Всегда родителю кажется проще не поговорить с ребёнком, а запретить, наказать! Я не говорю, что надо как японцы разрешать детям до 5 лет всё, но во всём нужна мера и здравый смысл, а этого к сожалению совершенно не хватает нашим властям! Тем более такая тема , тут как в борьбе с курением поддержат практически все любую инициативу, так чего заморачивать то , думать о воспитании, профилактике и т.д. Запретить и всё! А потом можно ещё за оюход запретов денег срубить!