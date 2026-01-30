НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Они же «сердобольные» за счет нас - Из-за своих продавцов хозяева магазинов в Костанае настойчиво просят внести изменения в закон
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53417
Они же «сердобольные» за счет нас - Из-за своих продавцов хозяева магазинов в Костанае настойчиво просят внести изменения в закон
Отправлено: 30.01.26 - 19:58
Тема - «О влиянии бизнеса на уровень правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения». Повод - полицией за январь зафиксирован небольшой раст «пьяного» криминала в сравнении с прошлым годом.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10500
Отправлено: 30.01.26 - 19:58
#1
1)Ограничьте время работы продутовых магазинов ,максимум до 23.00
2)Введите одинаковую отвественность за продажу спиртного несовершенолетним ,или в внеурочное время ,для продавца и для хозяина торговой точки.
3)За покупку спиртного в неустановленное время,а так же несовершенолетними,отвественность должна быть обоюдная,штрафы обоим и продавцу и покупателю.
Вот и всё три простых правила и преступлений на почве алкоголя будет гораздо меньше.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7993
Отправлено: 30.01.26 - 20:37
#2
Здесь на видео (посмотрите до конца) снятое 8лет назад моим арендатором можно наглядно увидеть истинное лицо этих в погонах,они давали клятву, однако взяли с собой какого-то мордоворота с липовым удостоверением и прошлись по ряду торговым точкам и устроили настоящий спектакль с покупкой пива. Затем вместе сели в одно авто и уехали
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17398
Отправлено: 30.01.26 - 23:37
#3
Цитата:
Добринцофф:

Шляпа это всё . Этих запретов, штрафов, ограничений кучу напридумывали а толку ноль.

И в криминале алкоголь не причём.
Я выпью и не иду же по улице с ножом и не нападаю на прохожих и так ведут себя 99% людей.

Почему ради этих 1% остальные должны смотреть на часы?

Может легче этих 1% неадекватов огородить от нормальных. Кого то в психушку, на зону.

Мир станет чище только!
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8478
Отправлено: 31.01.26 - 07:51
#4
Цитата:
Vit:
криминале алкоголь не причём.

Тут Виталий ситуация такая , у наших государственных мужей(депутатов, правильство, правоохранительные органы) отношение к народу как к малым детям, поэтому появляется зуд запретительства! Всегда родителю кажется проще не поговорить с ребёнком, а запретить, наказать! Я не говорю, что надо как японцы разрешать детям до 5 лет всё, но во всём нужна мера и здравый смысл, а этого к сожалению совершенно не хватает нашим властям! Тем более такая тема , тут как в борьбе с курением поддержат практически все любую инициативу, так чего заморачивать то , думать о воспитании, профилактике и т.д. Запретить и всё! А потом можно ещё за оюход запретов денег срубить!
