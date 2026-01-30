НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53416
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 11:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном поединке Рыбакина победила американку Джессику Пегулу (6-е место) в двух партиях.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29495
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 21:39
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Почему же не знает: - это вы не знаете- она то ЗНАЕТ, сама делала селфи с СИНЕ-БЮРОЗОВЫМ паспортом.

Всё же прекрасно понимают, почему он у нее такого цвета ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29495
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 21:41
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
то что спорт - он не имеет границ, нации и убеждении.

Цитата:
ACROS:
и у всех у них наш- КАЗАХСКИЙ паспорт.

Цитата:
ACROS:
Казахи и казашки везде ПЕРВЫЕ !!!!

Ну да, ну да :oops:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4922
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 21:52
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS: Я знал про Зверева - к этому вас я и подводил
Прям как по Ильфу и Петрову - уездный предводитель (подводитель) дворянства (с) :lol:
ну да пусть будет так. ;-)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8477
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 22:23
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в чём веселье то? Вы прямо как"Двое из ларца одинаковых с лица" из мультфильма. Не хватает только фирменного "Ага" в один голос! Ржёте классно, мне нравится! Только не пойму чем паспорт то наш не угодил? А Максаф? Кстати Вас тоже в чём то подозревают , когда Вы демонстрируете свой канадский паспорт? Ведь Вы тоже уехали помогать бедным канадцам поднимать IT индустрию , так же как Рыбакина приехала помогать поднимать наш казахстанский теннис! Кстати посмотрите на юниорский турнир АО, вполне себе неплохо выступают наши юные теннисисты взращённые уже после приезда первой волны российских теннисистов! А Я.Шведова и Ю.Щукин, как ни странно не уехали ни в какие Штаты, живут себе в Астане до недавнего времени были капитанами мужской и женской сборной Казахстана. А Рыбакина каждый год приезжает в Казахстан и даёт мастер-классы детям самого юного возраста! так что прежде чем "ржать" изучили бы историю вопроса, а то ей Богу как то неловко за вас обоих! И последний вопрос, чем вас там в заграницах то кормят , что так ржёте? Неужели овсом?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4922
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 22:37
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А в чём веселье то?

А кто веселится? Да и в чём проблема? всё лучше с хорошим настроением, чем ворчать как старый смерд. Акрос тоже не без сарказма и юмора обсуждает. А вас задело по самое не балуй похоже?! 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29495
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 22:42
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А Рыбакина каждый год приезжает в Казахстан и даёт мастер-классы детям самого юного возраста!

Так вот как она казашкой стала... Извините, я же не знал. :lol: Язык хотя бы выучила, или уже и это не обязательно, чтобы считаться казашкой? ))
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17398
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 23:18
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди че вы к этому паспорту придрались?) она че его на лбу должна носить?)

Современному спортику плевать за какой флаг выступать. Как и современному чиновнику плевать какую родину обворовывать.

Как сказал Саба времена когда боролись за медали и честь страны, закончились.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29495
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 31.01.26 - 03:40
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Как сказал Саба времена когда боролись за медали и честь страны, закончились.

Акрос был не в курсе. Гордость распирает ))
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8477
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 31.01.26 - 07:32
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
задело

Уже давно задело! Сейчас абсолютно спокоен, решил тоже вас обоих потроллить, именно вы с Максафом и заходите, чтобы порассуждать как у нас плохи тут дела, причём с таким знанием дела!
Кстати Рыбакина вчера нашла время и поздравила 17 летнего Зангара Нурланулы с выходом в полуфинал юниорского АО и выставила фотографию с ним в своих соцсетях! Это к Сабыру тоже , про то как она равнодушна к делам Казахстана!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8477
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 31.01.26 - 07:39
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
закончились

Нет Виталий я не про это, времена когда спортсмены борятся за то,чтобы опередить других спортсменов не закончатся никогда. иначе умрёт сам спорт! Ничего плохого и в том , что труд спортсмена оплачивается хорошими деньгами я тоже не вижу! Дело в освещении, все видели заголовок, упор делается именно на деньги! Журналистам похоже без разницы, что Рыбакина в топ 3 теннисистов, что выиграла один ТБШ и один итоговый, что в третий раз в финал ТБШ выходит! Главное для таких журналистов посчитать сколько осело у неё в карманах!Об элементарных вещах такие журналисты забывают, что чужие деньги считать нехорошо!
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS