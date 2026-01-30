НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Мы знаем Ибрая Алтынсарина!» - Школьники из Казахстана и России объединились в Костанае в интеллектуальном поединке
 
 
«Мы знаем Ибрая Алтынсарина!» - Школьники из Казахстана и России объединились в Костанае в интеллектуальном поединке
Отправлено: 30.01.26 - 17:39
Отправлено: 30.01.26 - 17:39
28 января в областной библиотеке для детей и юношества им. И. Алтынсарина прошёл международный онлайн-турнир «Мы знаем Ибрая Алтынсарина!». Соревновались команды из Троицка, Оренбурга, Кургана и Костаная. Россияне участвовали онлайн.
Re: «Мы знаем Ибрая Алтынсарина!» - Школьники из Казахстана и...
Отправлено: 30.01.26 - 17:39
Отправлено: 30.01.26 - 17:39
#1
Красавчики соседи. Респект, что называется, и уважуха. Приятно читать культурно-позитивные новости.
Re: «Мы знаем Ибрая Алтынсарина!» - Школьники из Казахстана и...
Отправлено: 30.01.26 - 23:42
Отправлено: 30.01.26 - 23:42
#2
.....получается мы знаем хуже своего педагога-просветителя чем россияне что стали третьими....
