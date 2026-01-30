Отправлено: - 23:37

Добринцофф:



Цитата:Шляпа это всё . Этих запретов, штрафов, ограничений кучу напридумывали а толку ноль.И в криминале алкоголь не причём.Я выпью и не иду же по улице с ножом и не нападаю на прохожих и так ведут себя 99% людей.Почему ради этих 1% остальные должны смотреть на часы?Может легче этих 1% неадекватов огородить от нормальных. Кого то в психушку, на зону.Мир станет чище только!