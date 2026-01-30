НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного жилья для восьмерых детей в Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53416
Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного жилья для восьмерых детей в Костанайской области
Отправлено: 30.01.26 - 22:20
Я захожу в дом и сразу чувствую влажность и одновременно прохладу. "Гляньте на стены, - обращает внимание хозяин, житель Малой Чураковки Иван КРАВЦОВ, проводя рукой по отсыревшей штукатурке с плесенью, - и так во всей хате".
Читать новость

olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1453
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 30.01.26 - 22:20
#1
Такие новости нужно запускать в понедельник. В пятницу не будет таких отзывов. :-(
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2266
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 30.01.26 - 23:35
#2
.....на втором снимке угол ужас кривой как бык помочился....это наши "спецы" строители строят по новым технолоджи....
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17398
Re: Чья хата с краю? Сельская семья не может добиться добротного...
Отправлено: 31.01.26 - 00:50
#3
Акросс вы вот часто ругаетесь на нехватку рабочих рук. Поля не кому сеять)
Забери его себе.
Видно что дядька активный, энергии много. Пахать землю будет с утра до ночи.)
