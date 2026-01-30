НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53416
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 11:24
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном поединке Рыбакина победила американку Джессику Пегулу (6-е место) в двух партиях.
Читать новость

С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1892
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 11:24
#1
А так бы сидела в России за бесплатно и без спортивного развития. Сколько матушка Россия потеряла талантливых людей... Ужас,конечно,что дед натворил.. Проклинать будут столетиями.
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8475
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 13:37
#2
Новые времена и новые нравы! Раньше очки и победы считали, теперь сколько заработала
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8736
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 13:39
#3
Цитата:
Сабыр:
сидела в России за бесплатно



Казахи и казашки везде ПЕРВЫЕ !!!!
Алга, Казахстан !!
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1892
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 13:42
#4
Цитата:
ACROS:
казашки везде ПЕРВЫЕ

Странное у неё имя и фамилия для казашки :lol: Она казахстанка(и то искусственная) :lol: Закончит карьеру и наш паспорт положит на полочку и будет счастливо жить в США(как все знаменитые теннисисты).
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8475
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 13:54
#5
Цитата:
Сабыр:
Закончит карьеру и наш паспорт положит на полочку и будет счастливо

Что ей наш паспорт мешает, сейчас в Дубае жить? Бублик в Монако с нашим паспортом мучается, Путинцева в Штатах! Ох и тяжело же им, как на диван лягут отдохнуть, так сразу паспорт в бок колет!
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1892
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 14:02
#6
Цитата:
saba:
наш паспорт мешает

Что бы он мешал,если про него забыли? А может даже и выбросили.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8736
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 18:55
#7
Цитата:
Сабыр:

Цитата:
saba:


Какая разница - какой у ней разрез глаз, цвет волос и убеждения - она казашка и прославляет Казахстан- российский татарин от неё же САМ отказался: кстати- работет же у Токаева гражданин России, бывший уолстритовский банкир, бывший казахский министр, бывший советник Президента и нынешний главный предприниматель с российским и английским паспортами - и ничего. В отличие от атамекенца у теннисистки - КАЗАХСКИЙ паспорт.

Цитата:
saba:
наш паспорт мешает, сейчас в Дубае жить


Вся СЕМЕЙКА там обитает и не только семейка, но и всякие байбеки, мамины, нурланы- и у всех у них наш- КАЗАХСКИЙ паспорт.
С ним им спокойней- без него они- бишарашки, даже и с наварованными тенге.

[Исправлено: ACROS, 30.01.2026 - 19:57]
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29494
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 19:17
#8
Цитата:
ACROS:
Казахи и казашки везде ПЕРВЫЕ !!!! Алга, Казахстан !!

Хахаха :lol: умора ))
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8736
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 19:41
#9
Цитата:
maxsaf:
умора


Жаба заела: - канадцев и не видать, даже и во второй сотне никто и не проглядывается.
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4922
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 19:57
#10
Бедная Рыбакина, она и знать не знает, что казашкой стала, ржу не могу. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 30.01.2026 - 20:58]
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8736
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 20:28
#11
Цитата:
Эл-починно:
она и знать не знает, что казашкой стала,


Почему же не знает: - это вы не знаете- она то ЗНАЕТ, сама делала селфи с СИНЕ-БЮРОЗОВЫМ паспортом.

Цитата:
Эл-починно:
ржу не могу.


То же жаба душит:- немцев тоже немае ни в первой ни во второй сотне.
После Б.Беккера и Штефи Граф - немцев и не видать в теннисе.
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4922
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 20:34
#12
Цитата:
ACROS:
немцев и не видать в теннисе.

Как это не видать, истинный ариец - Зверев! :lol:
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4922
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 20:36
#13
Цитата:
ACROS:
То же жаба душит

Просто весело наблюдать, как некоторые тут, как дети - ей богу тешатся, тем, что кто то чего то выиграл. А где футбол, хоккей? :lol:
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8736
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 20:57
#14
Цитата:
Эл-починно:
истинный ариец - Зверев!


Я знал про Зверева - к этому вас я и подводил, и действовал из-за врожденного чувства политкорекктности и то что спорт - он не имеет границ, нации и убеждении.

Цитата:
Эл-починно:
тешатся, тем, что кто то чего то выиграл


Это называется- радости жизни и чувство гордости за страну.

Цитата:
Эл-починно:
где футбол, хоккей


Насчёт футбола конечно молчу: - Мюллюр, Баккенбауэр, Хельценбайн, Грабовски, Оверат, Майер - это мировые величины, но я помню времена когда казахское усть-каменогорское "Торпедо" с Борисом Александровым во главе, буквально на одном коньке и с двухзначным счётом в одну калитку - громило западногерманские команды в кубке Шпренгера во главе с Куртом Кунтхакелем.
