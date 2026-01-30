Re: Поговорим по факту контрафакта: Представители крупного...

Отправлено: - 19:36

Херня всё это- никто из моих коллег не будет этим заниматься- ведь что важно в гербициде- уничтожить сорняк и самое главное - ЦЕНА.

Если он соответствует этим двум параметрам- то какая мне разница - контрафакт это или оригинал. Я точно знаю, что мои коллеги которые сеют по 30 000-50 000 гектаров, - закупают именно такую продукцию и им по барабану токсическое воздействие данного препарата на почву.

Пусть оригинальные производители скинут цены- и народ попрётся к ним.