Поговорим по факту контрафакта: Представители крупного бренда сельхозхимии считают, что аграрии осознанно пользуются подделками
 
 
Поговорим по факту контрафакта: Представители крупного бренда сельхозхимии считают, что аграрии осознанно пользуются подделками
Отправлено: 30.01.26 - 19:36
Отправлено: 30.01.26 - 19:36
Речь об этом шла на совещании, организованном 26 января в департаменте юстиции Костанайской области. На этой площадке с представителями службы госдоходов, таможни, департамента экономических расследований встречались менеджеры компании Syngenta. Приехали из РФ с целью наладить результативное взаимодействие в борьбе с оборотом контрафактной продукции.
Re: Поговорим по факту контрафакта: Представители крупного...
Отправлено: 30.01.26 - 19:36
Отправлено: 30.01.26 - 19:36
Херня всё это- никто из моих коллег не будет этим заниматься- ведь что важно в гербициде- уничтожить сорняк и самое главное - ЦЕНА.
Если он соответствует этим двум параметрам- то какая мне разница - контрафакт это или оригинал. Я точно знаю, что мои коллеги которые сеют по 30 000-50 000 гектаров, - закупают именно такую продукцию и им по барабану токсическое воздействие данного препарата на почву.
Пусть оригинальные производители скинут цены- и народ попрётся к ним.
Поговорим по факту контрафакта: Представители крупного бренда сельхозхимии считают, что аграрии осознанно пользуются подделками
Отправлено: 30.01.26 - 20:03
Отправлено: 30.01.26 - 20:03
А потом удивляемся, откуда раковые и прочие заболевания растут. А оно всё просто. Сельхозпроизводителям просто на-ть на здоровье сограждан и используют всякую хрень, лишь бы цена подходила.

Re: Поговорим по факту контрафакта: Представители крупного...
Отправлено: 30.01.26 - 20:23
Отправлено: 30.01.26 - 20:23
Цитата:
Эл-починно:
потом удивляемся, откуда раковые и прочие заболевания растут.


Самый большой объём применяемых химических средств защиты в полеводстве, по статистике, зафиксировано у бауэров ФРГ, причём всё больше они закупают этой продукции у китайских производителей в первую очередь из-за ценовой разницы, точно так же как и мы( что однозначно означает: китайский- значит контрафакт).
Профайл
