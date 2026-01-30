Re: Они же «сердобольные» за счет нас - Из-за своих продавцов...

Отправлено: - 19:58

1)Ограничьте время работы продутовых магазинов ,максимум до 23.00

2)Введите одинаковую отвественность за продажу спиртного несовершенолетним ,или в внеурочное время ,для продавца и для хозяина торговой точки.

3)За покупку спиртного в неустановленное время,а так же несовершенолетними,отвественность должна быть обоюдная,штрафы обоим и продавцу и покупателю.

Вот и всё три простых правила и преступлений на почве алкоголя будет гораздо меньше.