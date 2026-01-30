Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 11:24
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном поединке Рыбакина победила американку Джессику Пегулу (6-е место) в двух партиях.
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 11:24
А так бы сидела в России за бесплатно и без спортивного развития. Сколько матушка Россия потеряла талантливых людей... Ужас,конечно,что дед натворил.. Проклинать будут столетиями.
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 13:37
Новые времена и новые нравы! Раньше очки и победы считали, теперь сколько заработала
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 13:39
Цитата:
Казахи и казашки везде ПЕРВЫЕ !!!!
Алга, Казахстан !!
Сабыр:
сидела в России за бесплатно
сидела в России за бесплатно
Казахи и казашки везде ПЕРВЫЕ !!!!
Алга, Казахстан !!
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 13:42
Цитата:
Странное у неё имя и фамилия для казашки Она казахстанка(и то искусственная) Закончит карьеру и наш паспорт положит на полочку и будет счастливо жить в США(как все знаменитые теннисисты).
ACROS:
казашки везде ПЕРВЫЕ
казашки везде ПЕРВЫЕ
Странное у неё имя и фамилия для казашки Она казахстанка(и то искусственная) Закончит карьеру и наш паспорт положит на полочку и будет счастливо жить в США(как все знаменитые теннисисты).
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 13:54
Цитата:
Что ей наш паспорт мешает, сейчас в Дубае жить? Бублик в Монако с нашим паспортом мучается, Путинцева в Штатах! Ох и тяжело же им, как на диван лягут отдохнуть, так сразу паспорт в бок колет!
Сабыр:
Закончит карьеру и наш паспорт положит на полочку и будет счастливо
Закончит карьеру и наш паспорт положит на полочку и будет счастливо
Что ей наш паспорт мешает, сейчас в Дубае жить? Бублик в Монако с нашим паспортом мучается, Путинцева в Штатах! Ох и тяжело же им, как на диван лягут отдохнуть, так сразу паспорт в бок колет!
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 14:02
Цитата:
Что бы он мешал,если про него забыли? А может даже и выбросили.
saba:
наш паспорт мешает
наш паспорт мешает
Что бы он мешал,если про него забыли? А может даже и выбросили.
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 18:55
Цитата:
Цитата:
Какая разница - какой у ней разрез глаз, цвет волос и убеждения - она казашка и прославляет Казахстан- российский татарин от неё же САМ отказался: кстати- работет же у Токаева гражданин России, бывший уолстритовский банкир, бывший казахский министр, бывший советник Президента и нынешний главный предприниматель с российским и английским паспортами - и ничего. В отличие от атамекенца у теннисистки - КАЗАХСКИЙ паспорт.
Цитата:
Вся СЕМЕЙКА там обитает и не только семейка, но и всякие байбеки, мамины, нурланы- и у всех у них наш- КАЗАХСКИЙ паспорт.
С ним им спокойней- без него они- бишарашки, даже и с наварованными тенге.
[Исправлено: ACROS, 30.01.2026 - 19:57]
Сабыр:
Цитата:
saba:
Какая разница - какой у ней разрез глаз, цвет волос и убеждения - она казашка и прославляет Казахстан- российский татарин от неё же САМ отказался: кстати- работет же у Токаева гражданин России, бывший уолстритовский банкир, бывший казахский министр, бывший советник Президента и нынешний главный предприниматель с российским и английским паспортами - и ничего. В отличие от атамекенца у теннисистки - КАЗАХСКИЙ паспорт.
Цитата:
saba:
наш паспорт мешает, сейчас в Дубае жить
наш паспорт мешает, сейчас в Дубае жить
Вся СЕМЕЙКА там обитает и не только семейка, но и всякие байбеки, мамины, нурланы- и у всех у них наш- КАЗАХСКИЙ паспорт.
С ним им спокойней- без него они- бишарашки, даже и с наварованными тенге.
[Исправлено: ACROS, 30.01.2026 - 19:57]
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 19:17
Цитата:
Хахаха умора ))
ACROS:
Казахи и казашки везде ПЕРВЫЕ !!!! Алга, Казахстан !!
Казахи и казашки везде ПЕРВЫЕ !!!! Алга, Казахстан !!
Хахаха умора ))
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 19:41
Цитата:
Жаба заела: - канадцев и не видать, даже и во второй сотне никто и не проглядывается.
maxsaf:
умора
умора
Жаба заела: - канадцев и не видать, даже и во второй сотне никто и не проглядывается.
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 19:57
Бедная Рыбакина, она и знать не знает, что казашкой стала, ржу не могу.
[Исправлено: Эл-починно, 30.01.2026 - 20:58]
[Исправлено: Эл-починно, 30.01.2026 - 20:58]
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 20:28
Цитата:
Почему же не знает: - это вы не знаете- она то ЗНАЕТ, сама делала селфи с СИНЕ-БЮРОЗОВЫМ паспортом.
Цитата:
То же жаба душит:- немцев тоже немае ни в первой ни во второй сотне.
После Б.Беккера и Штефи Граф - немцев и не видать в теннисе.
Эл-починно:
она и знать не знает, что казашкой стала,
она и знать не знает, что казашкой стала,
Почему же не знает: - это вы не знаете- она то ЗНАЕТ, сама делала селфи с СИНЕ-БЮРОЗОВЫМ паспортом.
Цитата:
Эл-починно:
ржу не могу.
ржу не могу.
То же жаба душит:- немцев тоже немае ни в первой ни во второй сотне.
После Б.Беккера и Штефи Граф - немцев и не видать в теннисе.
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 20:34
Цитата:
Как это не видать, истинный ариец - Зверев!
ACROS:
немцев и не видать в теннисе.
немцев и не видать в теннисе.
Как это не видать, истинный ариец - Зверев!
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 20:36
Цитата:
Просто весело наблюдать, как некоторые тут, как дети - ей богу тешатся, тем, что кто то чего то выиграл. А где футбол, хоккей?
ACROS:
То же жаба душит
То же жаба душит
Просто весело наблюдать, как некоторые тут, как дети - ей богу тешатся, тем, что кто то чего то выиграл. А где футбол, хоккей?
