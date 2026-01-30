НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
 
 
N
§ NG.kz
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 11:24
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном поединке Рыбакина победила американку Джессику Пегулу (6-е место) в двух партиях.
С
§ Сабыр
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 11:24
#1
А так бы сидела в России за бесплатно и без спортивного развития. Сколько матушка Россия потеряла талантливых людей... Ужас,конечно,что дед натворил.. Проклинать будут столетиями.
s
§ saba
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 13:37
#2
Новые времена и новые нравы! Раньше очки и победы считали, теперь сколько заработала
A
§ ACROS
Re: Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал...
Отправлено: 30.01.26 - 13:39
#3
Цитата:
Сабыр:
сидела в России за бесплатно



Казахи и казашки везде ПЕРВЫЕ !!!!
Алга, Казахстан !!
С
§ Сабыр
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 13:42
#4
Цитата:
ACROS:
казашки везде ПЕРВЫЕ

Странное у неё имя и фамилия для казашки :lol: Она казахстанка(и то искусственная) :lol: Закончит карьеру и наш паспорт положит на полочку и будет счастливо жить в США(как все знаменитые теннисисты).
s
§ saba
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 13:54
#5
Цитата:
Сабыр:
Закончит карьеру и наш паспорт положит на полочку и будет счастливо

Что ей наш паспорт мешает, сейчас в Дубае жить? Бублик в Монако с нашим паспортом мучается, Путинцева в Штатах! Ох и тяжело же им, как на диван лягут отдохнуть, так сразу паспорт в бок колет!
С
§ Сабыр
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал Australian Open-2026
Отправлено: 30.01.26 - 14:02
#6
Цитата:
saba:
наш паспорт мешает

Что бы он мешал,если про него забыли? А может даже и выбросили.
