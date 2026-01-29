НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В перинатальном центре Костанайской областной больницы родилась тройня
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53411
В перинатальном центре Костанайской областной больницы родилась тройня
Отправлено: 29.01.26 - 21:25
Это первая тройня в области за последние 3 года. Маме малышек Сымбат Шарапиевой из костанайского района 31 год. Беременность наступила естественным путём. В семье Шарапиевых уже подрастают три сына. И вот в один день семья пополнилась тремя девочками.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2409
Re: В перинатальном центре Костанайской областной больницы...
Отправлено: 29.01.26 - 21:25
#1
Цитата:
В семье Шарапиевых уже подрастают три сына.

И вот в один день семья пополнилась тремя девочками, которых назвали Адия, Аиша и Аселя.

Источник:


Вот это подарок так подарок.. Плодятся, и семейного капитала не надо...
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1892
Re: В перинатальном центре Костанайской областной больницы...
Отправлено: 30.01.26 - 09:34
#2
Счастье конечно,но блин,31 год,ну куда вы их.. Неужели самим для себя не хочется пожить,а всё время эти сопли,поликлиники/прививки,запорчики.. Бррр
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8474
В перинатальном центре Костанайской областной больницы родилась тройня
Отправлено: 30.01.26 - 10:42
#3
Цитата:
Сабыр:
Бррр

А мне бы не брр, а в радость!
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8474
В перинатальном центре Костанайской областной больницы родилась тройня
Отправлено: 30.01.26 - 10:43
#4
Только по годам внуков уже положено иметь, хотя ...
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1892
В перинатальном центре Костанайской областной больницы родилась тройня
Отправлено: 30.01.26 - 11:13
#5
Цитата:
saba:
не брр, а в радость

Тоже больше трёх? Я про то,что когда у людей уже трое детей то я не понимаю ну куда ещё. Это надо или свою жизнь обнулять и жить ими или ушатывать родню свои детишками :lol: Мужикам то чё,я женщин не понимаю.

[Исправлено: Сабыр, 30.01.2026 - 12:20]

[Исправлено: Сабыр, 30.01.2026 - 12:52]
