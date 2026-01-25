Отправлено: - 11:37

111:

Эх вы, форумчане, из за таких как вы уже давно надо форум прикрыть, мстительные к другим и жестокие к своим..

Цитата:Главная проблема форума решена, теперь тут тихо, культурные люди спокойно общаются, со временем все прийдёт в норму, поэтому уже можно форум не закрывать.