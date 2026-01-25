Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 25.01.26 - 11:37
Главная проблема форума решена, теперь тут тихо, культурные люди спокойно общаются, со временем все прийдёт в норму, поэтому уже можно форум не закрывать.
Эх вы, форумчане, из за таких как вы уже давно надо форум прикрыть, мстительные к другим и жестокие к своим..
Эх вы, форумчане, из за таких как вы уже давно надо форум прикрыть, мстительные к другим и жестокие к своим..
Главная проблема форума решена, теперь тут тихо, культурные люди спокойно общаются, со временем все прийдёт в норму, поэтому уже можно форум не закрывать.
Отправлено: 25.01.26 - 13:19
Если чо, я на форум НГ пришел в 2006м не за каким то там общением, у меня с этим все в порядке было и думаю до сих пор есть.
Чтобы в комментировании статей еще и находить себе форму общения, какого то психолога или подружку вместо мамок и друзей, или еще кого то, это выше моего разума.
Тут просто комментирование статей, создание тем и тд, но не поиск мамок с последующим плачами и нюнями..
культурные люди спокойно общаются,
Если чо, я на форум НГ пришел в 2006м не за каким то там общением, у меня с этим все в порядке было и думаю до сих пор есть.
Чтобы в комментировании статей еще и находить себе форму общения, какого то психолога или подружку вместо мамок и друзей, или еще кого то, это выше моего разума.
Тут просто комментирование статей, создание тем и тд, но не поиск мамок с последующим плачами и нюнями..
Отправлено: 25.01.26 - 20:34
Рано я обрадовался возвращению общения в культурное русло.
Отправлено: 26.01.26 - 22:21
Сочувствую, но я не за общением тут
Тут я провожу просто время как мне хочется, а общаться можно с женой под одеялом..
Рано я обрадовался возвращению общения в культурное русло.
Сочувствую, но я не за общением тут
Тут я провожу просто время как мне хочется, а общаться можно с женой под одеялом..
Отправлено: 26.01.26 - 23:27
Тогда зачем ты цитируешь меня и отвечаешь на мои посты? Обсуждай новости, и ни с кем не общайся.
Сочувствую, но я не за общением тут
Сочувствую, но я не за общением тут
Тогда зачем ты цитируешь меня и отвечаешь на мои посты? Обсуждай новости, и ни с кем не общайся.
Отправлено: 26.01.26 - 23:46
общаться можно с женой под одеялом..
общаться можно с женой под одеялом..
Отправлено: 27.01.26 - 05:19
Вот именно, отвечаю, потому что ты бегаешь за мной почему то..
Не бегай и не получишь ответа, логично?
Тогда зачем ты цитируешь меня и отвечаешь на мои посты?
Вот именно, отвечаю, потому что ты бегаешь за мной почему то..
Не бегай и не получишь ответа, логично?
Отправлено: 27.01.26 - 05:31
Отправлено: 28.01.26 - 12:06
Неа, не логично. Я когда за мухой бегаю, с мухобойкой, она мне ничего ответить не успевает
Не бегай и не получишь ответа, логично?
Не бегай и не получишь ответа, логично?
Неа, не логично. Я когда за мухой бегаю, с мухобойкой, она мне ничего ответить не успевает
Отправлено: 28.01.26 - 14:19
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
У мух хорошая реакция, иногда могут уклониться даже от самых быстрых ударов
Вот именно, отвечаю, потому что ты бегаешь за мной почему то.. Не бегай и не получишь ответа, логично?
Вот именно, отвечаю, потому что ты бегаешь за мной почему то.. Не бегай и не получишь ответа, логично?
Неа, не логично. Я когда за мухой бегаю, с мухобойкой, она мне ничего ответить не успевает
Неа, не логично. Я когда за мухой бегаю, с мухобойкой, она мне ничего ответить не успевает
У мух хорошая реакция, иногда могут уклониться даже от самых быстрых ударов
Отправлено: 28.01.26 - 21:05
У меня мухобойка электрическая, я даже не догадывался, насколько это крутая штука. Лучшая покупка, всем рекомендую. Щелкает громко, эффектно
У мух хорошая реакция, иногда могут уклониться даже от самых быстрых ударов
У мух хорошая реакция, иногда могут уклониться даже от самых быстрых ударов
У меня мухобойка электрическая, я даже не догадывался, насколько это крутая штука. Лучшая покупка, всем рекомендую. Щелкает громко, эффектно
Отправлено: 29.01.26 - 08:15
О, наконец то мы добрались до русского города Одесса и начинаем его разрушать
Знай наших, наверно все тут патриоты, поддерживают это.
Знай наших, наверно все тут патриоты, поддерживают это.
Отправлено: 29.01.26 - 21:36
Попросила ИИ проанализировать сей пост...
Ответ:"Согласно анализу, пользователь форума выступает в роли «созерцателя», рассматривая платформу скорее как пространство для пассивного отдыха, чем для социального взаимодействия.Пользователь поддерживает строгое разделение между публичными цифровыми пространствами, используемыми для передачи информациии и интимные личные пространства, где происходит настоящее общение. Более подробная информация доступна на сайте ng.kz. "
Во как!
Облечь бред 111-го в наукообразную форму - это надо уметь! Браво,ИИ!
Особенно нравится интерпретации фразы "а общаться можно с женой под одеялом.." - "интимные личные пространства, где происходит настоящее общение."
Ведь сумел же ИИ определить, где происходит "настоящее" общение!
Однако, ИИ все же оставил для нас шанс узнать истину:"Более подробная информация доступна на сайте" НГ
я не за общением тут Тут я провожу просто время как мне хочется, а общаться можно с женой под одеялом..
я не за общением тут Тут я провожу просто время как мне хочется, а общаться можно с женой под одеялом..
Попросила ИИ проанализировать сей пост...
Ответ:"Согласно анализу, пользователь форума выступает в роли «созерцателя», рассматривая платформу скорее как пространство для пассивного отдыха, чем для социального взаимодействия.Пользователь поддерживает строгое разделение между публичными цифровыми пространствами, используемыми для передачи информациии и интимные личные пространства, где происходит настоящее общение. Более подробная информация доступна на сайте ng.kz. "
Во как!
Облечь бред 111-го в наукообразную форму - это надо уметь! Браво,ИИ!
Особенно нравится интерпретации фразы "а общаться можно с женой под одеялом.." - "интимные личные пространства, где происходит настоящее общение."
Ведь сумел же ИИ определить, где происходит "настоящее" общение!
Однако, ИИ все же оставил для нас шанс узнать истину:"Более подробная информация доступна на сайте" НГ
Отправлено: 29.01.26 - 22:19
О,сколько нам ошибок трудных
готовит просвещенья дух...
передача "Очевидное-невероятное" и А.С.Пушкин.
шанс узнать истину:
шанс узнать истину:
О,сколько нам ошибок трудных
готовит просвещенья дух...
передача "Очевидное-невероятное" и А.С.Пушкин.
Отправлено: 29.01.26 - 22:42
Всегда подозревала и сейчас уверилась окончательно, что Вы эмпат.
Ценю эмпатов, их год от года, в эру капитализма, всё меньше
Так что ВЫ на форуме определённая ценность и оригинал (непохожий на других, своеобразный человек)
Всегда подозревала и сейчас уверилась окончательно, что Вы эмпат.
Ценю эмпатов, их год от года, в эру капитализма, всё меньше
Так что ВЫ на форуме определённая ценность и оригинал (непохожий на других, своеобразный человек)
