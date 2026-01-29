Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Казахстане акиматы наделят еще одним правом с весны
В Казахстане акиматы наделят еще одним правом с весны
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать