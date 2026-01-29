Re: В Казахстане акиматы наделят еще одним правом с весны

Отправлено: - 22:33

Давно пора уже акиматам приняться за работу по наведению порядка с мусорозасорением по всей стране! Жилищные комиссии, ЖКХ при акиматах, архитектура, земельные комитеты будут выносить решения на нарушителей по названным статьям! Пора уже населению понять, что гадить в стране где живешь, категорически нельзя, иначе не выживешь!