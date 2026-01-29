НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
NG.kz


Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53409
В Казахстане акиматы наделят еще одним правом с весны
Отправлено: 29.01.26 - 22:33
В Министерстве экологии и природных ресурсов напомнили, что с марта вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. С марта 2026 года акиматы городов Казахстана получат право штрафовать граждан за мусор.
абике
абике

Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1270
Re: В Казахстане акиматы наделят еще одним правом с весны
Отправлено: 29.01.26 - 22:33
#1
Давно пора уже акиматам приняться за работу по наведению порядка с мусорозасорением по всей стране! Жилищные комиссии, ЖКХ при акиматах, архитектура, земельные комитеты будут выносить решения на нарушителей по названным статьям! Пора уже населению понять, что гадить в стране где живешь, категорически нельзя, иначе не выживешь!
