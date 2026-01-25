НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29489
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.01.26 - 11:37
#10141
Цитата:
111:
Эх вы, форумчане, из за таких как вы уже давно надо форум прикрыть, мстительные к другим и жестокие к своим..

Главная проблема форума решена, теперь тут тихо, культурные люди спокойно общаются, со временем все прийдёт в норму, поэтому уже можно форум не закрывать.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46723
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.01.26 - 13:19
#10142
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
культурные люди спокойно общаются,

Если чо, я на форум НГ пришел в 2006м не за каким то там общением, у меня с этим все в порядке было и думаю до сих пор есть.
Чтобы в комментировании статей еще и находить себе форму общения, какого то психолога или подружку вместо мамок и друзей, или еще кого то, это выше моего разума.
Тут просто комментирование статей, создание тем и тд, но не поиск мамок с последующим плачами и нюнями..
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29489
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.01.26 - 20:34
#10143
Рано я обрадовался возвращению общения в культурное русло. :lol:
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46723
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.26 - 22:21
#10144
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Рано я обрадовался возвращению общения в культурное русло. :lol:

Сочувствую, но я не за общением тут
Тут я провожу просто время как мне хочется, а общаться можно с женой под одеялом..
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29489
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.26 - 23:27
#10145
Цитата:
111:
Сочувствую, но я не за общением тут

Тогда зачем ты цитируешь меня и отвечаешь на мои посты? Обсуждай новости, и ни с кем не общайся.
Гога
Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12307
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.26 - 23:46
#10146
Цитата:
111:
общаться можно с женой под одеялом..

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46723
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.26 - 05:19
#10147
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Тогда зачем ты цитируешь меня и отвечаешь на мои посты?

Вот именно, отвечаю, потому что ты бегаешь за мной почему то..
Не бегай и не получишь ответа, логично?
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46723
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.26 - 05:31
#10148
Цитата:
Гога:


maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29489
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.26 - 12:06
#10149
Цитата:
111:
Не бегай и не получишь ответа, логично?

Неа, не логично. Я когда за мухой бегаю, с мухобойкой, она мне ничего ответить не успевает 8-)
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7860
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.26 - 14:19
#10150
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
111:
Вот именно, отвечаю, потому что ты бегаешь за мной почему то.. Не бегай и не получишь ответа, логично?


Цитата:
maxsaf:
Неа, не логично. Я когда за мухой бегаю, с мухобойкой, она мне ничего ответить не успевает


У мух хорошая реакция, иногда могут уклониться даже от самых быстрых ударов :-P :-P :-P

maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29489
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.26 - 21:05
#10151
Цитата:
Kairat stayer:
У мух хорошая реакция, иногда могут уклониться даже от самых быстрых ударов

У меня мухобойка электрическая, я даже не догадывался, насколько это крутая штука. Лучшая покупка, всем рекомендую. Щелкает громко, эффектно :lol:

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01
Сообщений:
46723
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.26 - 08:15
#10152
О, наконец то мы добрались до русского города Одесса и начинаем его разрушать




Знай наших, наверно все тут патриоты, поддерживают это.

[Исправлено: 111, 29.01.2026 - 09:17]
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4419
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.26 - 21:36
#10153
Цитата:
111:
я не за общением тут Тут я провожу просто время как мне хочется, а общаться можно с женой под одеялом..


Попросила ИИ проанализировать сей пост...
Ответ:"Согласно анализу, пользователь форума выступает в роли «созерцателя», рассматривая платформу скорее как пространство для пассивного отдыха, чем для социального взаимодействия.Пользователь поддерживает строгое разделение между публичными цифровыми пространствами, используемыми для передачи информациии и интимные личные пространства, где происходит настоящее общение. Более подробная информация доступна на сайте ng.kz. "
:lol: :lol: :lol:
Во как!
Облечь бред 111-го в наукообразную форму - это надо уметь! Браво,ИИ!
Особенно нравится интерпретации фразы "а общаться можно с женой под одеялом.." - "интимные личные пространства, где происходит настоящее общение."
Ведь сумел же ИИ определить, где происходит "настоящее" общение! :lol: ;-)
Однако, ИИ все же оставил для нас шанс узнать истину:"Более подробная информация доступна на сайте" НГ
:lol: ;-)
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8469
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.26 - 22:19
#10154
Цитата:
таноми52:
шанс узнать истину:

О,сколько нам ошибок трудных
готовит просвещенья дух...
передача "Очевидное-невероятное" и А.С.Пушкин.
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4419
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.26 - 22:42
#10155
saba:

Всегда подозревала и сейчас уверилась окончательно, что Вы эмпат.
Ценю эмпатов, их год от года, в эру капитализма, всё меньше
Так что ВЫ на форуме определённая ценность и оригинал (непохожий на других, своеобразный человек) :-)
