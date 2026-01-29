Отправлено: - 17:02

Сабыр:

Но почему хабар идёт про фридом?

Цитата:Потому что до сих пор гражданам России можно открыть в нём инвестиционный счёт, а к нему привязать карту Visa. И по сути этим обходят ограничение в выдаче карт нерезидентам. Ну и владелец - бывший гражданин России, может он не переехал сюда, а поехал наладить потоки, так сказать.