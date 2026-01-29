Отправлено: - 21:25

Это первая тройня в области за последние 3 года. Маме малышек Сымбат Шарапиевой из костанайского района 31 год. Беременность наступила естественным путём. В семье Шарапиевых уже подрастают три сына. И вот в один день семья пополнилась тремя девочками.