НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сопредельная страна перегнала через казахстанский банк 7 трлн тенге - «это вам не «проглядели»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53407
Сопредельная страна перегнала через казахстанский банк 7 трлн тенге - «это вам не «проглядели»
Отправлено: 29.01.26 - 15:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28 января на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу об этой транзакции говорил президент РК. Он отреагировал резко и дал поручение АФМ разобраться с фактом, возмутительным, по его словам «с точки зрения закона, экономики и даже политики».
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1887
Re: Сопредельная страна перегнала через казахстанский банк 7...
Отправлено: 29.01.26 - 15:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но почему хабар идёт про фридом? Ну их можно понять,ща все понесутся забирать деньги..
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1535
Re: Сопредельная страна перегнала через казахстанский банк 7...
Отправлено: 29.01.26 - 17:02
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Но почему хабар идёт про фридом?


Потому что до сих пор гражданам России можно открыть в нём инвестиционный счёт, а к нему привязать карту Visa. И по сути этим обходят ограничение в выдаче карт нерезидентам. Ну и владелец - бывший гражданин России, может он не переехал сюда, а поехал наладить потоки, так сказать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS