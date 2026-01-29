Отправлено: - 11:36

рихард:

что будет через 40 лет

Сабыр:



Vit:



Цитата:Цитата:Цитата:Ничего не будет: - нефти под землёй так много, что её хватит на много лет.Министр или не в курсе или говорит сознательно - для каких то далеко идущих целей.Ещё в своё время, наш некогда, всеми любимый Елбасы говоривал: - "...нахера нам эта зелёная энергетика, у нас нефти и газа хватит на многия столетия....".- очевидно он ЗНАЛ что говорить.Скоротечность запасов нефти - это такая же сказка, как и глобальное потепление.Дай нам Бог, прожить эти сорок лет и увидеть что же будет в то время.