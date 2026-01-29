Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Запасов нефти и газа Казахстана хватит на 40 лет – министр энергетики РК
Запасов нефти и газа Казахстана хватит на 40 лет – министр энергетики РК
Запасов нефти и газа Казахстана хватит на 40 лет – министр энергетики РК
Отправлено: 29.01.26 - 09:20
- По углю у нас запасы 33,6 млрд тонн. Мы сейчас добываем 120 млн тонн угля (в год). Поэтому, как говорил президент, наших запасов хватит на 300 лет. По нефти и по газу запасов хватит на порядка 40 лет, – сказал Аккенженов в кулуарах мажилиса.
Re: Запасов нефти и газа Казахстана хватит на 40 лет – министр...
Отправлено: 29.01.26 - 09:20
а что будет через 40 лет? У нас только торговля развита. И то львиная часть именно нефть и газ. Потом лапу сосать будем?
Re: Запасов нефти и газа Казахстана хватит на 40 лет – министр...
Отправлено: 29.01.26 - 09:22
Учитывая что за предыдущие 30 с небольшим лет по сути нихрена не сделано, даже ТЭЦ олигархи обсосали до косточки и бросили обратно государству, СОРОК лет срок не большой, да и условно это всё, цена может поменяться, приоритеты потребления сместиться, да уйма чего может произойти, а конкретно сегодня у нас по области отток населения колоссальный, зачем далеко ходить, привыкли за 30 лет болтать и пиарится, ещё и за счёт государства (имидж в проплаченных бюджетом сми)
Re: Запасов нефти и газа Казахстана хватит на 40 лет – министр...
Отправлено: 29.01.26 - 09:51
Ну ок,короче на наш век хватит,а дети пусть валят
Re: Запасов нефти и газа Казахстана хватит на 40 лет – министр...
Отправлено: 29.01.26 - 11:24
Цитата:
Самые ярые Патриоты Казахстана уже прикупили хаты за границей и в России тоже. Среди форумчан их так же много Цитата:
Сосать не лапы а копыта лошадок.)
Наверно когда срок будет уже не 40 а 10 лет до конца газа-нефти цена будет космической.
Сабыр:
а дети пусть валят
а дети пусть валят
Самые ярые Патриоты Казахстана уже прикупили хаты за границей и в России тоже. Среди форумчан их так же много Цитата:
рихард:
Сосать не лапы а копыта лошадок.)
Наверно когда срок будет уже не 40 а 10 лет до конца газа-нефти цена будет космической.
Re: Запасов нефти и газа Казахстана хватит на 40 лет – министр...
Отправлено: 29.01.26 - 11:36
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ничего не будет: - нефти под землёй так много, что её хватит на много лет.
Министр или не в курсе или говорит сознательно - для каких то далеко идущих целей.
Ещё в своё время, наш некогда, всеми любимый Елбасы говоривал: - "...нахера нам эта зелёная энергетика, у нас нефти и газа хватит на многия столетия....".- очевидно он ЗНАЛ что говорить.
Скоротечность запасов нефти - это такая же сказка, как и глобальное потепление.
Дай нам Бог, прожить эти сорок лет и увидеть что же будет в то время.
рихард:
что будет через 40 лет
что будет через 40 лет
Цитата:
Сабыр:
Цитата:
Vit:
Ничего не будет: - нефти под землёй так много, что её хватит на много лет.
Министр или не в курсе или говорит сознательно - для каких то далеко идущих целей.
Ещё в своё время, наш некогда, всеми любимый Елбасы говоривал: - "...нахера нам эта зелёная энергетика, у нас нефти и газа хватит на многия столетия....".- очевидно он ЗНАЛ что говорить.
Скоротечность запасов нефти - это такая же сказка, как и глобальное потепление.
Дай нам Бог, прожить эти сорок лет и увидеть что же будет в то время.
Re: Запасов нефти и газа Казахстана хватит на 40 лет – министр...
Отправлено: 29.01.26 - 11:41
Цитата:
Не только ярые патриоты Казахстана, но и Медведевы, Лавровы, Шойгу и прочие тоже, кстати из категории -ЯРЫЕ патриоты России- прикупили и виноградники и сады и замки и дворцы и бизнесс и некоторые из патриотов - даже деток своих выучили на НЕНАВИСТНОМ им Западе и пристроили их там.
Vit:
ярые Патриоты Казахстана уже прикупили хаты за границей
ярые Патриоты Казахстана уже прикупили хаты за границей
Не только ярые патриоты Казахстана, но и Медведевы, Лавровы, Шойгу и прочие тоже, кстати из категории -ЯРЫЕ патриоты России- прикупили и виноградники и сады и замки и дворцы и бизнесс и некоторые из патриотов - даже деток своих выучили на НЕНАВИСТНОМ им Западе и пристроили их там.
Re: Запасов нефти и газа Казахстана хватит на 40 лет – министр...
Отправлено: 29.01.26 - 13:12
Зато всевозможные ИИ, цифровизации из каждого утюга. Лучше бы аккумуляторную промышленность развивали.
Re: Запасов нефти и газа Казахстана хватит на 40 лет – министр...
Отправлено: 29.01.26 - 18:51
Цитата:
Есть у нас и СВОИ аккумуляторы- под брендом "КАЙНАР", Талды-Курганский аккумуляторный завод выпускает, кажеться ещё с советских времён.
olegggon:
Лучше бы аккумуляторную промышленность развивали.
Лучше бы аккумуляторную промышленность развивали.
Есть у нас и СВОИ аккумуляторы- под брендом "КАЙНАР", Талды-Курганский аккумуляторный завод выпускает, кажеться ещё с советских времён.
Re: Запасов нефти и газа Казахстана хватит на 40 лет – министр...
Отправлено: 29.01.26 - 19:25
Цитата:
Потверждую, за менее чем 2 года с моего подъезда 2 семьи (4 и 5 человек) переехали в Россию. Почему едут - не видят перспектив, низкий доход, и что много стало лиц из южных республик.
ОГПУ:
а конкретно сегодня у нас по области отток населения колоссальный
а конкретно сегодня у нас по области отток населения колоссальный
Потверждую, за менее чем 2 года с моего подъезда 2 семьи (4 и 5 человек) переехали в Россию. Почему едут - не видят перспектив, низкий доход, и что много стало лиц из южных республик.
