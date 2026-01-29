НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Танкеры не принадлежали серой флотилии" - Министр энергетики Казахстана высказался об атаке на КТК
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53405
"Танкеры не принадлежали серой флотилии" - Министр энергетики Казахстана высказался об атаке на КТК
Отправлено: 29.01.26 - 11:31
Атакованные вблизи объектов КТК танкеры не относились к "теневому флоту", заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов. На КТК страна потеряли порядка 3,8 млн тонн экспорта нефти.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17395
Re: "Танкеры не принадлежали серой флотилии" - Министр...
Отправлено: 29.01.26 - 11:31
#1
И так нефти мало осталось в недрах нашей страны. А тут ещё наши хохлы подкидывают нам свинью. Ну друзьям надо всё прощать)
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8724
Re: "Танкеры не принадлежали серой флотилии" - Министр...
Отправлено: 29.01.26 - 11:58
#2
Цитата:
Vit:
Ну друзьям надо всё прощать


С хера ли они нам друзья ???
Мы им СОЧУВСТВУЕМ ( по крайней мере я), но не более того.
МИД выражал ноту протеста по поводу ихних атак, но это бумажные эмоции, а конкретно - хохлы нам компенсировали наши потери, неустойки и прочее ??- шиш с маслом, тогда какие это ДРУЗЬЯ ???
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2781
"Танкеры не принадлежали серой флотилии" - Министр энергетики Казахстана высказался об атаке на КТК
Отправлено: 29.01.26 - 12:06
#3
Насколько я помню, сообщество соглашалось с предложением называть носителей национальностей адекватно - так, как они сами себя называют. Прошу обращать на это внимание в комментариях.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8724
Re: "Танкеры не принадлежали серой флотилии" - Министр...
Отправлено: 29.01.26 - 12:22
#4
Цитата:
Тимур Гафуров:
так, как они сами себя называют.


Тарас Шевченко, украинский поэт - так и писал про них, про своих украинцев: - ХОХЛЫ.
Всё в тему, вроде.
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2781
"Танкеры не принадлежали серой флотилии" - Министр энергетики Казахстана высказался об атаке на КТК
Отправлено: 29.01.26 - 13:01
#5
Цитата:
ACROS:
Тарас Шевченко, украинский поэт - так и писал про них, про своих украинцев: - ХОХЛЫ.

Сейчас официальное название национальности - украинцы. Давайте этого придерживаться.
Напоминаю:
2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46723
Re: "Танкеры не принадлежали серой флотилии" - Министр...
Отправлено: 29.01.26 - 14:24
#6
Наверно поэтому огурцы стоят 2600 с копейками за кило
