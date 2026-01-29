Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Танкеры не принадлежали серой флотилии" - Министр энергетики Казахстана высказался об атаке на КТК
"Танкеры не принадлежали серой флотилии" - Министр энергетики Казахстана высказался об атаке на КТК
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать