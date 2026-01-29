Отправлено: - 13:01

ACROS:

Тарас Шевченко, украинский поэт - так и писал про них, про своих украинцев: - ХОХЛЫ.

Цитата:Сейчас официальное название национальности - украинцы. Давайте этого придерживаться.Напоминаю:2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.